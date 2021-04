Bitcoin bereikt nieuwe recordhoogte: waarde dit jaar al meer dan verdubbeld

Crypto­markt verdubbeld in waarde: voor het eerst meer dan 2.000 miljard dollar waard

6 april De totale waarde van alle cryptomunten samen is voor het eerst meer dan 2 biljoen dollar. Dat is 2.000 miljard dollar of zo’n 1.700 miljard euro. Daarmee is de cryptomarkt in twee maanden tijd in waarde verdubbeld.