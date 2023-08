Binnenkort ontvang je de schoolbonus: welk bedrag mag je verwachten?

De uitbetaler van het Groeipakket schrijft de schoolbonus op 8 augustus automatisch over naar je rekening. Als je in augustus dus niets ontvangt of vragen hebt, kan je contact opnemen. Voorbeelden van uitbetalers zijn KidsLife, Parentia, FONS, Infino en MyFamily. Je vindt jouw uitbetaler terug op je rekeninguittreksel, via Mijn Burgerprofiel of door te bellen of mailen naar het Agentschap Uitbetaling Groeipakket. Alle contactgegevens vind je terug op de pagina van het Groeipakket.

Andere toeslagen

De schoolbonus is verre van de enige tegemoetkoming in het Groeipakket. Afhankelijk van je situatie kom je ook in aanmerking voor bijvoorbeeld een sociale toeslag, ondersteuningstoeslag of zorgtoeslag, of voor een kinderopvangtoeslag, kleutertoeslag of schooltoeslag. Neem bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslag. Die bedraagt 1,72 euro per halve dag (minstens drie uur) of 3,43 euro per volledige dag (minstens vijf uur) dat je kind bij een Nederlandstalige kinderopvang, onthaalouder of crèche verblijft, als de prijs niet afhangt van je inkomen. En heb je kinderen van drie of vier jaar die voldoende aanwezig zijn op de kleuterschool, dan ontvang je 140,72 euro per jaar extra via de kleutertoeslag. Je ontvangt de toeslagen automatisch, op de twintigste van de volgende maand of in de maand van hun verjaardag.