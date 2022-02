“Binnenkort is Antwerpen niet meer de enige stad waar je meer dan 900 euro per maand betaalt voor een appartement”: huurprijzen blijven stijgen

De cijfers die de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB) Vlaanderen verzamelde op basis van meer dan 30.000 huurcontacten bevestigen de trend die al een hele poos gaande is. “De huurprijs stijgt elk jaar zeer gelijkmatig, aan een tempo tussen de twee en drie procent”, vertelt Kristophe Thijs van het CIB.

“Als we alle woningtypes in kaart brengen, lag de gemiddelde huurprijs in Vlaanderen in 2021 op 797 euro. Voor een nieuw huurcontract betaalde je 19 euro per maand meer dan een jaar eerder. We flirten dus met de grens van 800 euro, al is die eigenlijk al overschreden als we enkel naar de tweede jaarhelft kijken, want toen kwam de gemiddelde prijs uit op 803 euro.”

Het globale cijfer van de huur wordt enigszins gedrukt, omdat daarin ook de prijzen voor goedkopere studio’s en kamers verrekend zijn. Als we naar elk type afzonderlijk kijken, dan komt het gemiddelde voor een appartement uit op 759 euro (+3,1 procent), voor een rijhuis op 836 euro (+2,8 procent), voor een halfopen bebouwing op 960 euro (+3,3 procent), voor een vrijstaand huis op 1.098 (+4,7 procent) en voor een villa zelfs op 1.914 euro (+10 procent).

7 op 10 is flat

“Appartementen vertegenwoordigen veruit de grootste groep panden op de huurmarkt en zijn goed voor bijna 69 procent van het totale aanbod. Ook het aantal kamers en studio’s neemt toe. Die drie types samen , de zogenaamde meergezinswoningen, maken voor de allereerste keer driekwart van de markt uit. Het gevolg is dat de zoektocht naar een geschikte woning voor grotere gezinnen steeds moeilijker wordt”, zegt Thijs.

“Zeker in de lagere prijsklassen is de concurrentie moordend. Dat uit zich niet noodzakelijk in een stijgende prijsevolutie, want op de huurmarkt wordt er niet geboden. Wat wel het geval is, is dat kandidaat-huurders met elkaar in concurrentie gaan op het vlak van betalingszekerheid en zaken uitspelen, zoals de hoogte van hun inkomen.”

Antwerpen in vizier

Huren is vooral een stedelijk fenomeen en daar spant Antwerpen de kroon met een gemiddelde huurprijs voor een appartement van 954 euro. “Opvallend is dat Leuven en zeker Mechelen de kloof hebben verkleind. Antwerpen zal daardoor binnenkort niet langer de enige stad zijn waar je als huurder meer dan 900 euro per maand dreigt te moeten betalen. Voor lagere prijzen worden huurders verdreven naar buiten het centrum. In Gent, Oostende en Brugge lijken de prijzen het afgelopen jaar eerder constant gebleven. In Limburg speelt Genk haasje-over met Hasselt. De drie goedkoopste centrumsteden vinden we nog altijd in West-Vlaanderen.”

Het Brusselse gewest is de duurste locatie om te huren met een gemiddelde appartementenprijs van 1.128 euro. Toch verliep de stijging er de voorbije 2,5 jaar beduidend minder snel. De markt merkt duidelijk de impact van de coronacrisis, onder andere door het kleinere aantal expats.

Benieuwd hoeveel een woning, appartement of stuk grond in jouw (fusie)gemeente of stad gemiddeld waard is? Bekijk het in onze woonwijzer:

