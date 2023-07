Binance nog steeds actief in België, maand na opschorting activiteiten

Hoe werkt de ‘bierroute’, een manier om belasting­vrij te schenken? Onze experte erfrecht legt het uit

Vroeger kon je roerende goederen zoals geld, aandelen of juwelen schenken zonder schenkbelasting te betalen door gebruik te maken van een buitenlandse notaris. Eind 2020 werd die mogelijkheid echter afgeschaft. Maar in de zoektocht naar alternatieven om belastingvrij te schenken, herontdekte de Belg de ‘bierroute’. Wat is die bierroute? Hoe werkt het? En zijn er risico’s aan verbonden? Onze experte in erfrecht Ayfer Aydogan legt het uit: “Ouders die iets aan hun kinderen willen schenken maar de touwtjes niet volledig willen loslaten, maken gebruik van deze methode.”