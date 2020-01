Bill Gates wil dat superrijken meer belastingen betalen HR

06 januari 2020

11u28

Bron: GatesNotes, Markets Insider, Bloomberg 0 Geld Bill Gates (64), de op een na rijkste man ter wereld, vindt dat rijke mensen meer belastingen zouden moeten betalen. “Inkomsten op kapitaal of beleggingen zouden evenveel belast moeten worden als inkomsten uit arbeid”, schrijft de oprichter van Microsoft in een blogpost.

Miljardair Bill Gates begon het vorige decennium met een vermogen van om en bij de 50 miljard dollar. En hoewel hij miljarden aan goede doelen gaf, zag hij de voorbije tien jaar zijn vermogen meer dan verdubbeld, als gevolg van stijgende aandelenkoersen en een gunstig fiscaal stelsel. Volgens de Bloomberg Billionaires Index bezit Gates nu ongeveer 113 miljard dollar (100 miljard euro).

In een blogpost bij de start van het nieuwe decennium pleit Gates voor een hervorming van het Amerikaanse belastingstelsel. “Een waarbij je, als je meer geld hebt, een hoger belastingpercentage betaalt.” Superrijken zoals Gates zelf, maar ook collega-miljardairs als Amazon-baas Jeff Bezos, zouden dan veel meer belastingen moeten betalen.

“Met zo’n systeem zou de welvaartskloof tussen de rijkste en armste Amerikanen kunnen verkleinen”, denkt de miljardair. De voorbije vijftig jaar werd de kloof steeds groter.

Erfenissen

Gates pleit er ook voor de mazen in het net van de erfenisbelasting te dichten. “Een systeem waarbij je enorme rijkdom aan je kinderen kan doorgeven, is voor niemand goed. De volgende generatie krijgt dan niet dezelfde stimulans om hard te werken en bij te dragen aan de economie.” Omwille van die reden zegt hij een deel van zijn geld weg te schenken aan goede doelen via zijn stichting, in plaats van het allemaal aan zijn kinderen door te geven.

