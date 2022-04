Bijverdienen: hier kan je terecht en dit loon mag je verwachten

JobatDe inflatie is torenhoog: in maart bereikte ze maar liefst 8,31 procent, aldus Belgisch statistiekbureau Statbel. Enkel in maart 1983 kwam de inflatie met 8,92 procent nog hoger uit in ons land. Heb je nood aan een extra financiële injectie om de eindjes aan elkaar te knopen? Dan biedt een bijverdienste mogelijk een uitweg. Jobat.be geeft een overzicht van de opties.

Van kelner tot kapper

Bijverdienen is in veel gevallen gunstig belast. Om te beginnen is er het systeem van de flexi-jobs. Dit speciale statuut laat gepensioneerden en werknemers die drie kwartalen geleden minstens ⅘ aan de slag waren toe om onbelast bij te verdienen. Werknemers mogen zoveel uren bijklussen als ze willen en het minimumloon dat je in 2022 voor een flexi-job ontvangt, bedraagt 10,91 euro per uur. Dit brutoloon is meteen ook je nettoloon, want je bent er geen sociale zekerheidsbijdragen of belastingen op verschuldigd. Het omvat 7,67 procent vakantiegeld én je bouwt er sociale rechten mee op. Werk je op een zon- of feestdag, dikt je uurloon nog met 2 euro aan.

Je kan echter niet eender welk werk als flexi-jobber uitvoeren. De jobs beperken zich tot de horeca en detailhandel, twee sectoren die veel handen tekortkomen. Denk bijvoorbeeld aan een baan als kelner, barman/-vrouw, winkelbediende of medewerker in een bakkerij, slagerij, hotel, fitnesscentrum, schoonheidssalon of kapperszaak. Bekijk hier vacatures voor flexi-jobs op Jobat.be

Dagcontracten

Tenslotte kan je als uitzendarbeider flink wat bijverdienen. Je werkt dan in loondienst van een interimbureau dat je voor een opdracht uitstuurt naar hun klant(en). Je ontvangt een marktconform loon en geniet doorgaans dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste werknemers in het bedrijf waar je gaat werken. Bij een uitzendbureau teken je steeds voor tijdelijke opdrachten. Vaak gaat het om dagcontracten. Wil je bijvoorbeeld in het weekend bijverdienen als technicus of productiemedewerker, kan een uitzendbureau als tussenpersoon fungeren. Zij zoeken bedrijven die je hulp kunnen gebruiken op de momenten waarop dit in je agenda past. Je geniet op die manier een hoge mate van flexibiliteit. Bekijk hier de vacatures voor verschillende bijverdiensten.

Ondernemingszin

Een andere optie bestaat erin een zelfstandige activiteit in bijberoep op te starten. Dit is mogelijk als je daarnaast voor minstens 50 procent in loondienst werkt en je mag om het even welke activiteit uitvoeren. Net als een zelfstandige in hoofdberoep dien je op sociaal, fiscaal en boekhoudkundig vlak alle regels nauwgezet na te leven: je betaalt belastingen, brengt je btw-aangifte in orde als je geen vrijstelling geniet en staat sociale bijdragen af. Verdien je minder dan 1.621,72 euro per jaar, hoef je echter geen sociale bijdragen te betalen. Bepaalde uitgaven in het kader van je bijberoep mag je aftrekken als beroepskost. Op die manier kan je je netto belastbaar inkomen verlagen. Bekijk hier wat je netto overhoudt als freelancer.

