Bijstands-en annuleringsverzekeringen komen niet tussen: op welke vergoedingen heb je wél recht als je vlucht geschrapt wordt?

Het is belangrijk om te weten dat bijstands- of annuleringsverzekeringen vluchtannuleringen door stakingen niet dekken. Je hoeft dus niet bij die verzekeraars aan te kloppen voor een schadevergoeding. De verantwoordelijkheid rust uitsluitend bij de vliegtuigmaatschappijen. Wel dekt een bijstandsverzekering je transportkosten als je jouw vlucht omgeboekt ziet.

Wat zegt de Europese richtlijn?

De Europese Unie heeft een duidelijke richtlijn bij annulering van vluchten. Als je vlucht geannuleerd wordt, heb je, ongeacht de omstandigheden, altijd recht op een van de volgende opties:

• Terugbetaling van je ticket

• Via een andere route naar je bestemming reizen

• Een ticket terug naar je plaats van vertrek

Je hebt ook recht op bijstand. Die rechten moeten de vliegtuigmaatschappijen nakomen. Komen ze die rechten niet na, dan kan je een klacht indienen bij de dienst passagiersrechten van de FOD Mobiliteit als het vluchten van en/of naar EU-landen, Noorwegen, IJsland of Zwitserland betreft.

Wanneer heb je recht op schadevergoeding?

Dezelfde Europese richtlijn meldt ook dat je in sommige gevallen recht hebt op een schadevergoeding: wanneer je minder dan 14 dagen voor het geplande vertrek op de hoogte bent gebracht.

Maar een luchtvaartmaatschappij hoeft geen schadevergoeding te betalen als zij kan aantonen dat de vlucht wegens buitengewone omstandigheden is geannuleerd.

Volgens de EU-regels kunnen stakingen als buitengewone omstandigheden worden beschouwd. Maar om geen schadevergoeding te hoeven betalen, moet de luchtvaartmaatschappij wel een twee zaken kunnen aantonen: dat er een verband is tussen de buitengewone omstandigheden en de vertraging of annulering, en dat de vertraging of annulering niet voorkomen had kunnen worden als er redelijke maatregelen waren genomen.

Als vliegtuigpassagier kan je onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op die EU-rechten.

• Als je binnen de EU vertrekt en aankomt met een toestel van een luchtvaartmaatschappij van binnen of buiten de EU.

• Als je in de EU aankomt met een toestel van een luchtvaartmaatschappij uit de EU.

• Als je uit de EU vertrekt met een toestel van een luchtvaartmaatschappij van binnen of buiten de EU.

• En als je voor de problemen met je vlucht nog geen tegemoetkoming van de luchtvaartmaatschappij hebt gekregen (schadevergoeding, alternatieve vlucht, hulp) op grond van de wetgeving van een land buiten de EU.

Vlucht betaald met kredietkaart?

Als je reis of vluchten zijn geboekt met je kredietkaart, krijg je soms automatisch een annuleringsverzekering. Maar ook hier is bij annulering door staking geen dekking voorzien. KBC, bijvoorbeeld, geeft dat letterlijk aan: ‘De verzekering geldt niet als de vertraging te wijten was aan een betoging, staking of vakbondsactie die 24 uur voor het vertrek van de reis aan de gang was of minstens al was aangekondigd.’

Idem bij Beobank: ‘Bij geval van overmacht zoals oorlog, stakingen van derden, uitzonderlijke sneeuw, dichte mist, een orkaan of vulkaanuitbarsting, heeft u geen recht op financiële tegemoetkoming.’ Ook de verzekering via Mastercard Platinum van Belfius komt niet tussen bij annuleringen door staking. Bekijk hier welke dekking jouw kredietkaart wel of niet voorziet.

