Bijpremies tot 400 procent en meer: welke invloed heeft een vroegere zware ziekte op jouw schuldsaldoverzekering?

Bij het afsluiten van een lening voor een huis of appartement vraagt de bank doorgaans ook om daarbij een schuldsaldoverzekering aan te gaan. Overlijd je tijdens de afbetalingstermijn, dan neemt een verzekeringsmaatschappij de nog uitstaande schuld op zich. Het is dus een bijkomende garantie voor de kredietverstrekker.

Maar het kan even goed belangrijk zijn voor de kredietnemer. Leen je bijvoorbeeld met twee en overlijdt één van jullie, dan hoeft de overblijvende partner alleen nog zijn eigen deel verder af te lossen (of, in sommige gevallen, zelfs helemaal niet).

Risico inschatten: factoren

Om je een schuldsaldoverzekering te geven, moet de verzekeraar het risico kunnen inschatten dat je voor het einde van de afbetalingstermijn overlijdt. De premie die je betaalt voor de verzekering hangt daarvan af. Hoe groter het risico, hoe hoger de premie.

Een belangrijk element in de bepaling van het risico van de verzekeraar is je leeftijd. Hoe ouder je bent, hoe hoger de statistische kans dat je overlijdt in de loop van de afbetaling. Hetzelfde geldt voor de looptijd van het krediet. Hoe langer je moet afbetalen, hoe hoger het overlijdensrisico.

Voorts speelt ook de hoogte van de rente een rol. Hoe hoger die is, hoe meer je moet afbetalen en hoe meer de verzekeraar riskeert te moeten ophoesten bij een overlijden.

Wat met zware ziekten?

Ten slotte is ook je gezondheidstoestand belangrijk, vooral als die minder goed is of als je in het verleden al eens een zware ziekte hebt gehad. Ook dat kan immers een invloed hebben op het overlijdensrisico. Een consument is trouwens verplicht om alle informatie te geven aan de verzekeraar, opdat die een correcte inschatting van zijn risico kan maken.

Voor mensen die ooit kanker of een andere zware ziekte hebben gehad, viel bovenstaand feit vaak zwaar tegen in het verleden. Verzekeraars vonden dit lang een reden om hen (vaak) geen verzekering te geven, of om hen ter compensatie van het risico een hoge bijpremie aan te rekenen.

Recht om te vergeten

Sinds 1 februari 2020 geldt daarom het recht om te vergeten. Dat betekent dat de verzekeraars geen rekening meer mogen houden met kankers, waarvan de betrokkene al meer dan tien jaar genezen is.

Voor sommige kankers is de termijn trouwens korter. Bepaalde huid-, borst- of baarmoederhalskankers moet je verzekeraar al na één jaar vergeten. Het recht om vergeten te worden bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering is bovendien ook van toepassing op chronische ziektes als hiv, hepatitis C en mucoviscidose, indien de diagnose al een hele tijd geleden is gesteld.

Een nieuwe regeling maakt de algemene termijn nu nog korter. Binnenkort geldt een beperking tot 8 jaar. Indien de persoon op het moment dat de kankeraandoening werd gediagnosticeerd jonger was dan 21 jaar, bedraagt die termijn zelfs maximaal 5 jaar. Op 1 januari 2025 wordt die termijn voor iedereen teruggebracht tot 5 jaar.

Chronische aandoeningen

Voor wie zich niet kan beroepen op het recht om vergeten te worden, kan de verzekeraar de schuldsaldoverzekering weigeren of het hoger risico compenseren door een duurder tarief te vragen. Voor een aantal ervan ligt wettelijk vast hoe groot die zogenaamde bijpremies in dat geval maximaal mogen bedragen. Zo geldt voor een hiv-besmetting die meer dan 2 jaar geleden werd vastgesteld een maximale bijpremie van 100%. Voor chronisch myeloïde leukemie geldt 5 jaar na de vaststelling een maximale bijpremie van 150%. Voor mucoviscidose is dat 400%. Hier vind je hoeveel de bijpremies maximaal mogen bedragen voor een aantal aandoeningen.

Dit alles betekent niet dat mensen met een zwakkere gezondheid helemaal weerloos zijn. Wie om medische redenen een schuldsaldoverzekering geweigerd ziet of meer dan 75% bovenop de basispremie moet betalen, kan zich wenden tot het Opvolgingsbureau. Die instantie kan bemiddelen tussen de betrokkene en de verzekeraar. In 2021 kreeg het Opvolgingsbureau 495 aanvragen.

Bij een bijpremie vanaf 125% treedt bovendien een solidariteitsmechanisme in werking. Alles wat je meer zou moeten betalen, wordt dan door de zogenaamde Compensatiekas ten laste genomen. Er geldt wel een maximum van 800% van de basispremie. De tussenkomst van de Compensatiekas gebeurt overigens automatisch.

Rokers versus niet-rokers

Maar je kan ook zelf iets doen. Bij de bepaling van je gezondheidstoestand vraagt een aantal verzekeraars ook of je rookt. Wel of niet roken draagt namelijk bij tot het bepalen van je gezondheidsprofiel.

Een test bij BNP Paribas Cardiff leert dat een 25-jarige, die een schuldsaldoverzekering wil afsluiten voor een lening van 250.000 euro met vaste rente op 20 jaar, een jaarlijkse premie moet betalen van 163,49 euro als hij of zij rookt. Dat zakt tot 128,79 euro indien dat niet het geval is.

