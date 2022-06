Bijna vier op de tien Belgen vóór 65 jaar met pensioen: in deze jobs kan je het vroegste stoppen

Barry Callebaut legt productie stil in grootste chocolade­fa­briek ter wereld in Wieze na ontdekking van salmonella, voorlopig geen producten teruggeroe­pen

Chocoladeproducent Barry Callebaut heeft de productie in de fabriek in het Oost-Vlaamse Wieze - de grootste chocoladefabriek ter wereld - stilgelegd na de ontdekking van salmonella in een productielot. Alle chocoladeproducten na 25 juni geproduceerd in Wieze, werden geblokkeerd. Volgens het bedrijf zou er niets van bij de consument terechtgekomen zijn en moeten er voorlopig geen producten worden teruggeroepen. Maar helemaal zeker is het niet of er eventueel besmette producten in de winkelrekken zouden liggen. Het onderzoek loopt nog.

10:19