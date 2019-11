Bijna derde van uitgaven van gezinnen gaat naar huisvesting ttr

28 november 2019

11u44

Bron: belga 0 Geld De Belgen besteedden vorig jaar bijna een derde (30,3 procent) van hun uitgaven aan huisvesting. Dat blijkt uit cijfers van het Belgisch statistiekbureau Statbel. In 1999, twintig jaar geleden dus, ging het nog om 26,1 procent.

De Belgische huishoudens besteedden in 2018 gemiddeld 35.764 euro. De Vlamingen gaven gemiddeld het meeste uit (36.895 euro), gevolgd door de Walen (34.589 euro) en de Brusselaars (33.356 euro). De gegevens komen voort uit de resultaten van het huishoudbudgetonderzoek bij meer dan 6.000 huishoudens.

De huisvesting is met voorsprong de grootste hap van het budget van de gezinnen, met gemiddeld 10.837 euro per jaar (30,3 procent). Het gaat dan om huur, water, energie, onderhoud en andere kosten. Als daarbij ook de kosten voor de aankoop van bijvoorbeeld huishoudtoestellen en onderhoudsproducten, goed voor gemiddeld 1.878 euro, gaat het zelfs om 35,6 procent van de totale uitgaven.

In 1999, het eerste jaar dat een huishoudbudgetonderzoek over een kalenderjaar werd georganiseerd, ging nog "slechts" 26,1 procent naar huisvesting. In totaal gaven de Belgische huishoudens toen gemiddeld 27.308 euro per jaar uit.

Andere grote uitgavenposten zijn voeding, dranken en tabak (16 procent) en transport (11,4 procent). "Andere uitgavenposten", waarin een hoop kleine uitgaven worden samengevoegd, zijn goed voor 18,6 procent.

