Bijna 95.000 Belgen moeten hun woonkrediet tijdelijk niet afbetalen

30 april 2020

12u29

Bron: Belga 0 Geld De banken hebben al aan 94.515 particulieren in België uitstel gegeven voor de afbetaling van hun woonlening. Dat meldt bankenfederatie Febelfin. Het uitstel kan maximaal lopen tot eind oktober.

Wie in financiële problemen dreigt te komen door de coronacrisis, kan bij de bank een oplossing vragen. In de vier weken dat betalingsuitstel mogelijk is, hebben de banken al in 94.515 dossiers van particulieren uitstel verleend.

Niet altijd gratis

Het betalingsuitstel is niet altijd gratis. Gezinnen die op maandbasis netto nog meer dan 1.700 euro inkomen overhouden na aftrek van lasten als de hypothecaire afbetalingen en consumentenkredieten, krijgen de intresten van tijdens het betalingsuitstel nog voorgeschoteld. Sommige banken verrekenen dat op de resterende looptijd van het krediet, wat de afbetaling bijvoorbeeld elke maand een paar euro duurder kan maken.



Voor wie minder dan 1.700 euro per maand overhoudt, neemt de bank de meerkost op zich.

Bedrijven en zelfstandigen

Ook bedrijven en zelfstandigen kunnen uitstel van betaling voor hun kredieten vragen, en dat tot en met 31 oktober. De banken stonden al voor 116.230 ondernemingskredieten zo’n uitstel van betaling toe. Voor bedrijven in betalingsmoeilijkheden blijven ondertussen ook bijkomende kredieten mogelijk, benadrukt Febelfin.



Minister van Financiën Alexander De Croo had de banken opgeroepen om de kredietkraan open te houden voor particulieren en bedrijven die in moeilijkheden dreigen te komen.

Staatsgarantie

Volgens de eerste cijfers zijn in april meer dan 17.000 nieuwe kredieten verstrekt aan bedrijven, voor een bedrag van iets meer dan 4 miljard euro. Volgens Febelfin werden zelfs 5 procent meer kredieten verstrekt dan in april vorig jaar.

Een beperkt deel van de kredieten in april was al gedekt door de staatsgarantie die de regering sinds 15 april heeft geactiveerd. De staatsgarantie geldt voortaan voor nieuwe bijkomende kredieten en kredietlijnen voor bedrijven met een maximale looptijd van 12 maanden die tot en met 30 september gegeven worden.

Volgens De Croo komt de nieuwe kredietverlening op basis van de staatswaarborg van 50 miljard euro zichtbaar op gang. “We zullen daar goed de vinger aan de pols houden en bijsturen als dat nodig is”, zegt hij. “Een vlotte kredietverlening aan kmo’s en bedrijven is essentieel om hen door deze zware crisis te loodsen.”

