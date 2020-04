Bijna 6 op de 10 Belgen gaat zijn leven na de coronacrisis anders aanpakken CORONA & UW GELD Aangeboden door KBC

10 april 2020

10u00 0

We hebben er in deze tijden van corona allemaal aan moeten geloven: elektronisch betalen. Maar zie, bijna 7 op de 10 Belgen is van plan om dat in de toekomst ook te blijven doen. Zo blijkt uit de enquête die KBC, HLN en VTM Nieuws lieten uitvoeren. Maar gaan we echt alles anders (moeten) aanpakken? Dirk Ector, Directeur Ondernemers bij KBC, beantwoordt de meestgestelde vragen over onze economische toekomst.

Hoe zwaar wordt de economische impact van de coronacrisis?

Landen met een sterkere budgettaire slagkracht en een sterke sociale zekerheid – zoals België – zullen via een actief crisisbeleid sneller en duidelijker herstellen. Dat is nodig, want de economie van de eurozone kan 11,3% krimpen in 2020, tegenover een iets mildere terugval van 9,5% in België en een krimp met 7,5% in de Verenigde Staten. China kan aan een recessie ontsnappen, maar de groei kan terugvallen van 6,5% in 2019 tot 1,6%. Vanaf 2021 kunnen we weer aanknopen met groeicijfers tussen 6% en 11%. De blijvende economische impact van de coronacrisis zou dus relatief gematigd moeten zijn en dat is een belangrijk en cruciaal gegeven in de verwachtingen.

Wat is er aan het gebeuren op de beurzen?

Beleggers werden in sneltempo tegenvoets genomen, maar lijken ondertussen de paniekfase voorbij te zijn. Nogal wat aandelen en zelfs sectoren zullen deze storm goed doorstaan en worden langzaamaan weer opgepikt. Ook de aandelenfondsen zijn niet blind voor de effecten van de crisis en bouwden het gewicht van de meest risicovolle bedrijven (industrie, warenhuizen, productie…) af ten voordele van meer defensieve bedrijven en sectoren (farmacie, nutsbedrijven, medische technologie, software...). Op geografisch gebied wordt extra gewicht gegeven aan ontluikende markten, die net zoals de Europese kleine en middelgrote bedrijven bovengemiddeld zwaar afgestraft zijn op de beurzen. Op die manier loopt financieel beheer netjes hand in hand met de wijze waarop de economische terugval en de coronacrisis bestreden moet worden: vanuit een voorzichtig, maar vooruitkijkend standpunt.

En hoe zit het met mijn spaargeld, ik denk bijvoorbeeld aan pensioensparen: blijft dat een goede spaarstrategie?

Zeker, juist omdat pensioensparen voor de lange termijn is. Het rendement van pensioensparen wordt immers niet bepaald door de rente, maar door de ontwikkelingen op de financiële markten. Er zijn al eerder beursdips geweest, en die werden op termijn altijd weer goedgemaakt. Nu het wat minder gaat, kan het zelfs interessant zijn om bij te storten, omdat je kunt bijkopen tegen lagere koersen. Sowieso is het een verstandige strategie om elke maand te blijven investeren. Nog een laatste tip: spreid je instap in de tijd heen, omdat je zo wellicht voor een betere gemiddelde instapprijs zorgt.

Gaat het leven na de coronacrisis duurder of zelfs te duur worden ten opzichte van onze lonen?

Het is mogelijk dat een aantal prijzen zullen stijgen door de verhoogde veiligheidsmaatregelen die de coronacrisis met zich mee heeft gebracht. Bovendien moeten de wereldwijde ‘supply chains’ herbekeken worden. In België worden we beschermd tegen het feit dat het leven duurder wordt dankzij het systeem van automatische loonindexering: de lonen zijn gekoppeld aan de prijsontwikkeling waardoor de koopkracht behouden blijft.

