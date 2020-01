Bijna 515 miljoen euro slapende tegoeden RL

10 januari 2020

04u15

Bron: Belga 0 Geld Op het einde van 2019 stond ruim 514 miljoen euro aan slapende tegoeden op de rekening van de Deposito- en Consignatiekas, werd vernomen bij de FOD Financiën. Een kleine 9 miljoen euro aan slapende tegoeden werd in 2019 terugbetaald aan de rechthebbenden.

Slapende tegoeden zijn bankrekeningen of kluizen waarmee al minstens vijf jaar niets is gebeurd. Het kan bijvoorbeeld gaan om rekeningen die grootouders voor hun kleinkinderen hadden geopend, maar waarvan ze hen nooit op de hoogte hebben gebracht. Slapende tegoeden kunnen ook verzekeringsovereenkomsten zijn, waarbij er geen tussenkomst van de begunstigde was binnen de zes maanden nadat de verzekeringsonderneming vernam dat het risico zich voordeed.

De fiscus beheert het geld in zijn Deposito- en Consignatiekas. Als na dertig jaar niemand zich meldt, vloeit het naar de staatskas.

MyMinfin

Via het portaal MyMinfin kunnen particulieren opzoeken of ze een tegoed op hun naam hebben staan. Een schriftelijke aanvraag indienen voor een opzoeking in de registers slapende rekeningen kan ook, wat vorig jaar 2.618 keer gebeurde. In 1.304 dossiers werd het slapende tegoed terugbetaald aan de rechthebbenden. Daarnaast waren er 854 aanvragen negatief, werden 160 dossiers afgesloten zonder gevolg en zijn 300 dossiers nog hangende.