Bijna 500 keer populairder in Nederland dan bij ons: waarom kiezen zo weinig Belgische gezinnen voor een dynamisch energietarief?

MijnenergieIn België bezitten ongeveer duizend consumenten een dynamisch energiecontract, terwijl dat aantal in Nederland al meer dan 450.000 bedraagt. Nochtans zijn experts het er roerend over eens: een tarief dat de energieprijzen per uur volgt, vormt een belangrijk onderdeel van onze energietoekomst. Mijnenergie.be polste bij leveranciers en experts naar een stand van zaken.

Bij een dynamisch tarief hangt de prijs die je betaalt af van de uurprijzen op de energiebeurzen. Wanneer er een overschot is aan energie, bijvoorbeeld bij uren met een laag energieverbruik of veel wind en zon, dan liggen de prijzen laag. Het omgekeerde geldt uiteraard ook. Een dag vooraf ontvang je ’s namiddags de uurprijzen, waardoor je jouw energieverbruik de dag nadien kunt afstemmen op de uren met de laagste prijzen.



Kan jij besparen met een dynamisch tarief? Zo zag de situatie in 2022 eruit.

Velerlei oorzaken

Slimme apps zoals FlexiO zorgen ervoor dat je automatisch energie afneemt op het moment dat de prijzen het laagst zijn. Alexandra Verbrugge van FlexiO stelt vast dat er grote verschillen bestaan tussen de Nederlandse en Belgische markt. “In België bieden slechts een beperkt aantal energieleveranciers het dynamische tarief aan, al lijkt daar nu op korte termijn verandering in te komen”, verduidelijkt ze. “Bovendien is elektrisch rijden al sterker doorgebroken bij onze noorderburen. Dat terwijl je via een dynamisch tarief de laadkosten bij je thuis aanzienlijk kunt verlagen.”

“Daarnaast geldt er in Nederland een salderingsregeling die verschilt van het regime van injectie en verbruikstarief in ons land. De prijs die je krijgt voor de stroom die je aan het net teruglevert, is er binnen die regeling identiek aan de afnameprijs. In België betaal je heffingen en netwerktarieven bij afname, terwijl je die voor injectie niet krijgt.” Tot slot wijst de expert erop dat veel Belgen de plaatsing van de digitale meter uitstellen of weigeren, terwijl zo’n meter noodzakelijk is voor het dynamische tarief.



Nicheproduct voor specifieke doelgroep

Engie lanceerde ruim twee jaar geleden als eerste energieleverancier een dynamisch tarief in ons land. Woordvoerster Nele Scheerlinck meldt dat ondertussen een duizendtal klanten voor zo’n tariefformule kozen. “We zien een langzame groei. Dat verbaast ons niet, aangezien het om een nicheproduct gaat voor een specifieke doelgroep.”

Eneco stelt een beperkte interesse vast in zijn dynamische tarief. “Uit een eerder pilootproject bleek dat het voordeel zich vooral situeert bij klanten met grote verbruiksinstallaties, die ze dan ook nog eens slim kunnen aansturen. Denk aan elektrische wagen, warmtepomp en thuisbatterij.”

Twee ingrediënten nodig

Octa+ introduceerde in mei een dynamisch tarief. “Er is jammer genoeg nog steeds weinig belangstelling voor dit type product. We hebben momenteel slechts een tiental contracten sinds de lancering”, aldus commercieel verantwoordelijke Jean-François Letraublon. “We merken dat de energietransitie steeds complexer wordt en dat klanten het spoor een beetje bijster zijn. De meeste klanten die voor het dynamische tarief kiezen, zijn wel goed geïnformeerd en weten hoe het tarief werkt."

“We blijven ervan overtuigd dat het dynamische tarief zijn plaats heeft in de energietransitie, maar daarvoor hebben we nog twee belangrijke ingrediënten nodig: een algemene inburgering van het product en informatieverstrekking erover aan het grote publiek, naast een verdere ontwikkeling van zonnepanelen, oplaadpunten, batterijen en warmtepompen voor particuliere klanten.”

Luminus laat weten in de loop van 2024 dynamische tarieven aan te bieden. Al is er ook volgens woordvoerder Brecht Snoeck weinig vraag naar.

