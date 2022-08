Bijna 4 op de 10 Belgen kopen dranken goedkoper over grens

OPROEP. Gun jij onze lezers een blik in jouw portemon­nee? Werk dan mee aan onze reeks ‘Zoveel verdien ik’

Steeds minder mensen zien geld nog als een taboe. Voor onze wekelijkse reeks ‘Zoveel verdien ik’ zoeken we nieuwe getuigenissen van lezers die anderen mee in hun portemonnee laten kijken. Wl je graag anderen advies geven hoe ze kunnen besparen? Heb je een interessant beroep waar je graag over wil vertellen of ben je al met pensioen? Hoeveel verdien je per maand? Waar geef je geld aan uit? Beleg of spaar je? Investeer je in vastgoed? Kortom: we werpen een blik op het financiële plaatje van je leven.

8:30