Bijna 3 op de 10 gezinnen zijn van plan om uitstel voor leningen te vragen bij hun bank CORONA & UW GELD Aangeboden door KBC

03 april 2020

15u00 0

Bijna 1 op de 10 Belgen zit noodgedwongen aan zijn spaargeld om rond te komen in deze coronatijden. Dat blijkt uit een enquête van KBC, HLN en VTM Nieuws. Dirk Ector, Directeur Ondernemers bij KBC, beantwoordt hier de meestgestelde vragen over leningen.

Kan ik mijn woonlening pauzeren?

Je kan de pauzeknop van je woningkrediet indrukken, als je aan 4 basisvoorwaarden cumulatief voldoet:

1. Je bent slachtoffer van de coronacrisis: je bent (tijdelijk) werkloos geworden, je zaak is gesloten, je bent ziek geworden.

2. De lening heeft betrekking op je enige woning, tevens je hoofdverblijfplaats in België. Voor een lening voor een tweede verblijf kan je dus niet genieten van deze regeling.

3. Je roerend vermogen – dat zijn dus je spaarcenten op je zicht- en spaarrekeningen en in je beleggingsportefeuille (eventueel gespreid over meerdere banken) – mag niet meer bedragen dan 25.000 euro. Pensioensparen wordt hier niet bij geteld.

4. Je had op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand op je hypothecair krediet.

Stel dat ik in aanmerking kom om mijn lening te pauzeren: hoe lang is het uitstel?

Je kan maximaal 6 maanden uitstel van betaling krijgen en uiterlijk tot 31 oktober 2020.

Zijn daar extra kosten aan verbonden?

Er worden door de bank geen administratie- of dossierkosten aangerekend. Je woningkrediet zal worden verlengd met de duur van het uitstel. Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet houdt in dat je gedurende maximum 6 maanden je krediet (en dit zowel voor kapitaal als intresten) niet moet afbetalen. De intresten gedurende het betalingsuitstel worden achteraf verrekend.

De banken hebben bovendien extra aandacht voor diegene die het zwaarst getroffen worden door de coronacrisis. Wie maandelijks minder dan 1.700 euro netto gezinsinkomen overhoudt, kan 6 maanden betalingsuitstel opnemen zonder dat hij/zij intresten op het betalingsuitstel moet betalen. De bank neemt dit op zich. Onder netto gezinsinkomen verstaan we het maandinkomen in februari 2020, inclusief terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten, exclusief kindergeld, en na aftrek van de lasten voor je consumentenkredieten en het hypothecaire krediet van je hoofdverblijfplaats.

Kan elke lening gepauzeerd worden of geldt dit alleen voor het woningkrediet?

Alleen je woningkrediet, en dan nog alleen voor je enige woning en hoofdverblijfplaats in België, kan gepauzeerd worden. Deze regeling is niet van toepassing op consumentenkredieten.

Ik heb het financieel erg moeilijk door de coronacrisis: kan ik een tijdelijke kredietlijn openen?

Je kan altijd aankloppen bij je bank om een kredietlijn te openen, maar de bank zal bij het al dan niet verlenen van het krediet geen rekening houden met de coronacrisis. De bank bekijkt je klantenprofiel en houdt rekening met het risico en je terugbetalingscapaciteit. De normale acceptatievoorwaarden blijven dus gelden.

Heeft u zelf nog vragen over corona en uw geld? Stel ze dan hier.