Bijna 200.000 euro schade na storm, maar Stephan moet verzekeraar schadevergoeding betalen in plaats van andersom: "Ik blijf vechten

Oud geld gevonden bij een grote schoonmaak? “Op deze manier kan je er nog euro’s voor krijgen”

15 miljoen biljetten in oude Belgische frank - ter waarde van 114 miljoen euro - zijn nooit omgeruild voor euro’s. En dan zijn er nog al die briefjes en munten die na buitenlandse reizen eindeloos in huis blijven rondslingeren. Wie ze kwijt wil, kan er nog geld voor krijgen. Hoeveel moeite moet je daarvoor doen? We gingen te rade bij drie experts.