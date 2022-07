Bijna 2 op de 3 werknemers hebben stress voordat ze op vakantie kunnen vertrekken: hoe kan je dat verhelpen?

JobatTwee op de drie werknemers hebben extra last van stress voordat ze op vakantie vertrekken. Dat blijkt uit onderzoek van Protime. In plaats van vrolijk af te tellen naar de jaarlijkse vakantie, krijgt deze 62% het benauwd van wat er allemaal nog moet gebeuren vóór ze de deur achter zich kunnen dichttrekken. Waar vakantie uiteraard bedoeld is om tot rust te komen, heeft de geplande werkpauze op hen een averechts effect. Behoor jij tot deze categorie stresskippen? Jobat.be legt uit wat je kan doen om overbodige stress de baas te blijven.

Haalbare to-dolijst

Alles begint met een realistische planning. Het heeft geen zin om overuren te gaan kloppen om alles tot in de puntjes af te werken en dan last minute, oververmoeid en op van de stress je koffers te pakken. Krijg je niet meer alles rond voor de geplande vertrekdatum, dan is dat helaas zo en moet je prioriteiten stellen. Houd je aan je planning en leer zeker ook nee zeggen tegen extra werk dat op je afstormt vlak voor je vertrek. Lees hier hoe je een efficiënte to-dolijst opmaakt.

Taken doorgeven

Het is allerminst de bedoeling dat je de werkuren van de dagen waarop je afwezig bent voor of na je verlof compenseert. Krijg je niet al je werk af en kan het niet geduldig wachten op je terugkomst? Start dan op tijd met delegeren. Maak duidelijke afspraken rond wie welke taken van je overneemt en zorg ervoor dat ook de rest van het team/het management weet wie er inspringt. Wacht niet tot het laatste moment om je taken uit handen te geven, zeker indien de vervangende collega niet geroutineerd is met je werk. Overloop het nodige ruim voor je vertrek en laat hem/haar minder evidente taken eventueel alvast eens zelf uitvoeren. Loopt er iets fout, kan je zo nog bijsturen en hoeft niemand je te storen tijdens je vakantie.

Bereikbaarheid

Wacht ook niet tot de laatste dag om afspraken te maken over je bereikbaarheid. Deconnecteren is onmogelijk indien je op je vakantiebestemming voortdurend telefoontjes krijgt of hoogdringende werkmails moet beantwoorden. Vergeet verder niet om je autoreply correct in te stellen. En laat je perfectionisme varen. Aanvaard dat je sommige dingen misschien niet zal kunnen voltooien en je de controle dan uit handen moet geven.

Werkdruk bespreekbaar maken

Kan je niet ongestoord genieten van je verlof, zonder ervoor of erna tegen een berg extra werk op te kijken en alle stress die daarmee gepaard gaat te moeten verbijten? Dan is de werkdruk wellicht te hoog en zit er weinig anders op dan je baas hierover aan te spreken. Een ruime helft (58 procent) van de werknemers gelooft dat een beter inzicht van hun leidinggevenden in hun werkuren helpend zou zijn. Vraag je overste dus om een overleg in te plannen waarop je de te hoge werkdruk bespreekt. Denk alvast na over mogelijke oplossingen, zoals het tijdelijk inhuren van een uitzendkracht of jobstudent. Vind je het moeilijk om zo’n gesprek met je baas aan te gaan? Met deze 3 tips gaat het makkelijker.

Vakantietaken

Bovenstaande raad gaat grosso modo ook op voor je vakantie zelf. Begin op tijd met plannen zodat je niet daags voor je afreis ontdekt dat je nog cruciale documenten of reisspullen mist, of alle fijne hotels op je eerste stop volzet zijn. Je bespaart jezelf ook stress door niet de hele organisatie op jou te nemen. Vraag je reisgenoten om hulp en maak hier eveneens duidelijke afspraken rond wie wat regelt. Stel tot slot een haalbare to-dolijst op voor tijdens je vakantie waarin je je prioriteiten voor een geslaagd verlof bepaalt. Neem je ‘vakantietaken’, zoals eindelijk dat boek uitlezen, leren surfen of minstens één dag helemaal niets doen, net zo serieus als je werk.

