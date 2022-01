Bijna 2.000 euro verschil tussen de goedkoopste en duurste aardgasfactuur van de laatste twee jaar: zo evolueerden de prijzen

MijnenergieHet kan verkeren: in de lente van 2020 wezen alle media op de historisch lage energieprijzen als gevolg van de eerste coronalockdown. Nog geen twee jaar later verhit de ongezien hoge stroom- en aardgasfactuur de gemoederen. Mijnenergie.be brengt de wel erg volatiele bewegingen op de energiemarkt in kaart.

Bodemprijzen in de lente van 2020

Flashback naar het voorjaar van 2020. Na een milde winter en als gevolg van de teruggevallen industriële bedrijvigheid in coronatijden dalen de energieprijzen spectaculair. Uit cijfers van energieregulator CREG blijkt dat de stroomprijzen hun laagste peil bereikten in mei 2020. Toen betaalden gezinnen gemiddeld 833,72 euro per jaar voor hun elektriciteit. Voor aardgas situeerde het bodempeil zich enkele maanden later. In augustus – amper anderhalf jaar geleden dus – bedroeg de gemiddelde jaarfactuur 705,80 euro.

Gestage stijging

Eenmaal de eerste lockdown achter de rug, veerde de industriële productie en bijgevolg ook de energievraag opnieuw op. Toch bleef de impact op de stroomfactuur aanvankelijk beperkt. In juni 2021 moest de consument gemiddeld 950,29 euro per jaar neertellen voor zijn stroomfactuur. Dat bedrag bevond zich toen zowat op het niveau van net voor de uitbraak van de coronacrisis in ons land.

Voor aardgas tekende de prijzenhausse zich sneller en drastischer af. In juli 2021 betaalde de consument al bijna het dubbele van tijdens de lockdown van ruim een jaar eerder. De gemiddelde jaarfactuur overschreed al ruimschoots het niveau van het pre-coronatijdperk. Al moest de grote prijzenexplosie voor aardgas toen nog volgen.

Prijzenexplosie in najaar 2021

Vooral onder invloed van de onzekere aanvoer vanuit Rusland en de almaar duurdere CO2-emissierechten steeg de stroomprijs tussen juni en december nogmaals met meer dan 450 euro. Al is dat relatief klein bier in vergelijking met de jaarfactuur voor aardgas, die op een half jaar tijd meer dan verdubbelde. Tussen de goedkoopste en duurste gemiddelde jaarfactuur van de voorbije twee jaar gaapt een kloof van 583,42 euro of ruim 69%. Voor aardgas loopt het verschil op tot 1.953,02 euro of maar liefst plus 277%.

Nog geen beterschap in zicht

Een blik op de tarieven die de energieleveranciers vandaag afficheren, schept een weinig hoopgevend beeld. Nagenoeg alle leveranciers bieden enkel nog contracten met variabele tarieven aan voor contractverlengingen en nieuwe klanten. Een simulatie via prijsvergelijker Mijnenergie.be leert ons dat je voor aardgas op jaarbasis in januari nu al snel 3.400 euro betaalt. Voor elektriciteit gingen de prijzen verder de hoogte in richting ongeveer 1.600 euro, al tekenen zich tussen de leveranciers onderling ook stevige prijsverschillen af.

Wat onderneem je het best?

Wie vandaag nog een vast contract heeft, onderneemt best geen actie. Loopt jouw contract binnenkort ten einde, dan moet je kiezen tussen de weinige contracten met een vast tarief die nu nog op de markt beschikbaar zijn of opteren voor een variabel tarief. Bij een variabel tarief moet je hopen dat de marktprijzen binnenkort weer dalen. De prijs die je betaalt, daalt dan automatisch mee. Bij een vast contract is dat niet het geval. Al kan elke consument, mits het respecteren van een wettelijke overstapperiode van één maand, altijd bij een andere leverancier een nieuw contract afsluiten aan de actuele tarieven.

