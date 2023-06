Bijna 12.000 vakantiegangers liep vorig jaar ernstig letsel of ziekte op: hoe ben je optimaal verzekerd tegen pech op reis?

Spaargids.beVakantie: eindelijk ontspannen, nieuwe dingen ontdekken, ervaringen opdoen... En dat met heel het gezin. Maar het kan ook lelijk tegenvallen. Een ongeval op reis, ziek worden of vervroegd moeten terugkeren, omdat iemand uit de familie is overleden. Gelukkig kan een reisverzekering soelaas bieden. Spaargids.be legt uit waarom zo'n dekking zijn - beperkte - kost absoluut waard is.

Eén op vier gaat voor dekking op reis

Dat het effectief fout kan lopen, blijkt uit een studie van de verzekeringsfederatie Assuralia. Vorig jaar kregen de callcenters van de reisverzekeraars meer dan 300.000 telefonische oproepen. Uiteindelijk regelden ze meer dan 100.000 schadegevallen.

Gelukkig bleef het in negen gevallen op de tien beperkt tot autopech of een verkeersongeval. Maar er was ook medische hulp nodig voor bijna 12.000 vakantiegangers die een ernstig letsel opliepen of ernstig ziek werden op reis, vaak ver van huis. 873 keer moest iemand om medische redenen uit het buitenland gerepatrieerd worden.

Geen wonder dus dat zowat 25 procent van de Belgen (volgens een recente enquête van Ipsos) over één of andere vorm van reisbijstand beschikt. Dat kan gaan om een formule voor enkel bijstand bij autopech, maar ook om een polis die medische verzorging dekt.

Dé reisverzekering bestaat evenwel niet. Er is een waslijst aan formules en dekkingen. Je kan à la carte naar eigen behoeften en budget een verzekering samenstellen. Maar waarop moet je dan letten? Hieronder lijsten we de belangrijkste elementen en aandachtspunten voor je op.

Annuleringsverzekering

Een annuleringsverzekering zorgt ervoor dat je je geld terugkrijgt, mocht je niet kunnen vertrekken op reis. Bijvoorbeeld omdat je ziek bent geworden of omdat een familielid is gestorven of een operatie moet ondergaan. Het moet dan wel steeds gaan om zaken die je niet hebt kunnen voorzien bij het afsluiten van de reis.

Soms spelen ook andere motieven om niet op reis te vertrekken. Denk maar aan de uitbraak van een besmettelijke ziekte of onlusten op je bestemming.

Let wel: als je op eigen beweging afhaakt, wordt dit niet gedekt door een verzekering. Je kiest er dan immers vrijwillig zelf voor om niet te vertrekken. Anders is het als Buitenlandse Zaken afraadt om naar het gebied te reizen. In dat geval zal je reisorganisator de reis kosteloos moeten annuleren.



Bagageverzekering

Neem je waardevolle spullen mee op reis, dan kan het aangewezen zijn om die apart te laten verzekeren. De vergoeding die je in het geval van verlies krijgt van de luchtvaartmaatschappij is namelijk begrensd. Ook kan je verzekeraar je desgevallend helpen bij het opsporen van je verloren koffer.

Bijstand aan personen

Maak je een reis naar bijvoorbeeld de VS of Australië, dan word je daar best niet ziek of heb je er liefst geen ongeval. Je kunt er immers geen beroep doen op de hulpcentrale van Mutas, het gemeenschappelijk initiatief van de Belgische ziekenfondsen. Die beperkt zich immers tot de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Voor Albanië, Algerije, Bosnië-Herzegovina, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië en Turkije heb je dan weer een apart formulier nodig.

Buiten die landen is het goed te kunnen terugvallen op een reisverzekering die er de medische kosten en ook de eventuele repatriëring dekt, mocht die nodig zijn.

Let wel: kijk na of je polis beperkingen instelt. Sommige verzekeringen geven een beperkte dekking voor medische kosten in het buitenland; andere aanbieders leggen geen plafond op.

Daarmee is de kous niet af. Veronderstel dat je met je gezin op reis bent en je belandt in het ziekenhuis. Wie brengt je medepassagiers dan terug naar huis? Ook dat kan in de polis van je reisverzekering worden opgenomen.

Bijstand voor de auto

Naast bijstand aan personen kan de reisverzekering ook voorzien in bijstand voor de wagen. Denk maar een pechverhelping ter plaatse, waardoor jij je reis snel kan verderzetten. Of een afsleping naar een garage in de buurt, waar je wagen kan worden hersteld. Duurt dat herstel langer dan verwacht, dan heb je eventueel recht op een vervangwagen.

Kijk hierbij wel steeds na of je polis beperkingen oplegt voor de leeftijd van je wagen. Sommige verzekeraars leggen de grens op tien jaar, terwijl andere ook oldtimers verzekeren.

Kies de juiste formule: hier vind je een snel een eenvoudig overzicht van de formules voor pechverhelping en autobijstandverzekeringen bij vier aanbieders.

Jaarcontract of tijdelijk contract?

Wie zich wil verzekeren tegen mogelijke pech op reis kan kiezen tussen een tijdelijke verzekering die de duurtijd van de (voorgenomen) reis dekt of een jaarcontract. In dat laatste geval ben je een heel jaar door verzekerd en moet je niet bij elke uitstap een nieuwe polis afsluiten. Dat kan handig zijn als je meerdere keren per jaar de grens overgaat.

Let op voor dubbele dekking

Je hoeft je geen tweemaal voor hetzelfde risico te verzekeren, dus ga je best na welke dekkingen je - mogelijk - reeds hebt. Denk dan aan je ziekenfonds of bijvoorbeeld Touring/VAB.



Is het nodig om een aparte reisverzekering af te sluiten als je een kredietkaart hebt? Wie een dergelijke kaart bezit, heeft toch automatisch ook een reisverzekering... of niet? Dit moet je weten.

Extra aandachtspunten

Let wel: reisverzekeringen zijn niet gestandaardiseerd. Elke maatschappij mag eigen tussenkomsten voorzien en eigen voorwaarden opleggen. Je kan ze zien in het informatiedocument dat de verzekeraar je moet voorleggen.

Kijk vooraleer je op reis vertrekt niettemin nog eens goed naar de bepalingen van je polis. Eens je in het buitenland een schadegeval hebt, is het te laat. Hou ook rekening met franchises.

Dat alles geldt overigens niet alleen voor de klassieke reizen die je maakt, maar bijvoorbeeld ook voor het Erasmus-project dat je zoon of dochter volgt. Mogelijks is er vanuit de onderwijsinstelling een specifieke polis afgesloten, maar zelfs dan weet je beter optimaal wat er al dan niet gedekt is.

