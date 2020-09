Bijna 100 miljard cashloze betalingen in eurozone in 2019, trend zet zich voort ANA

11 september 2020

14u31

Bron: BELGA 0 Geld De tendens dat mensen vaker betalingen uitvoeren zonder bankbiljetten of munten, heeft zich ook in 2019 doorgezet in de eurozone. Er werden 98 miljard cashloze betalingen uitgevoerd, 8,1 procent meer dan in 2018, zo maakte de Europese Centrale Bank (ECB) vrijdag bekend.

Al die cashloze betalingen samengeteld vertegenwoordigden een bedrag van meer dan 162.000 miljard euro. Bijna de helft van de transacties gebeurden met een kaart (48 procent), 23 procent waren overschrijvingen en 22 procent domiciliëringen. Daarnaast waren er nog betalingen met bijvoorbeeld Apple Pay en Google Pay.

De verwachting is dat de coronacrisis het cashloze betalen nog een extra duw in de rug zal geven. Zo bleek vrijdag nog uit cijfers van de Belgische bankenfederatie Febelfin dat het aantal betalingen met de kaart in winkels in de laatste week van augustus 11 procent hoger lag dan begin februari. Ook in juni, juli en de rest van augustus werd er meer met de kaart betaald dan voor de coronacrisis. Van die kaartbetalingen was 39 procent contactloos (tegen 16 procent in februari).

Lees ook:

