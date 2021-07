Bijna 1,4 miljoen Belgen hebben belastingaangifte online ingediend

Onze fiscaal expert somt op wat je nu kan doen om in 2022 minder belastin­gen te betalen: "Activeer je spaargeld en neem een rechtsbij­stands­ver­ze­ke­ring"

5 juli Als jij de voorbije dagen of weken bezig was met je belastingaangifte, heb je je ongetwijfeld afgevraagd wat je kon doen om te besparen op je belastingen. Het antwoord is voor iedereen gelijk: niets. De aangifte die nu moet worden ingevuld gaat namelijk over de situatie in 2020. Maar je kan natuurlijk wél een aantal stappen ondernemen om volgend jaar te genieten van belastingvermindering. Onze fiscaal expert Michel Maus zet ze op een rij.