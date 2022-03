Bij welk ziekenfonds betaal je geen lidgeld? En welke mutualiteit betaalt het meeste terug?

Spaargids.beSommige ziekenfondsen betalen een groter deel van je gemaakte kosten terug. Andere vragen dan weer minder of helemaal geen lidgeld. Wie wil besparen op zijn of haar ziektekosten, doet er goed aan om het aanbod van verschillende mutualiteiten te vergelijken. Spaargids.be legt uit waar je op moet letten.

Iedereen die begint te werken als arbeider, bediende, zelfstandige of ambtenaar is verplicht zich aan te sluiten bij een ziekenfonds of mutualiteit. Ook iemand die werkloos is, moet dat doen. Hetzelfde geldt voor iemand die nog studeert als hij 25 jaar wordt.

Je mag zelf kiezen bij welk ziekenfonds je je aansluit. Ons land telt christelijke mutualiteiten, socialistische mutualiteiten, liberale mutualiteiten en neutrale/onafhankelijke ziekenfondsen. Daarnaast kan je je altijd gratis aansluiten bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, een overheidsinstelling.

Verschillen tussen mutualiteiten

De ziekenfondsen staan in de eerste plaats in voor de (gedeeltelijke) terugbetaling van rekeningen van dokters, tandartsen en ziekenhuizen. Dat is trouwens hun wettelijke opdracht. Wat je van het ene ziekenfonds terugkrijgt, moet je ook bij het andere ontvangen.

Bovenop die wettelijke opdracht kunnen de ziekenfondsen aanvullende verzekeringen en diensten aanbieden. Met het lidgeld dat de mutualiteiten aan hun leden vragen, mogen ze zelf bijkomende terugbetalingen doen of extra voordelen bieden. Vaak is dat op het vlak van extra tegemoetkomingen voor jonge kinderen, voor tussenkomsten in lidgelden van sportverenigingen en jeugdkampen, voor optiekkosten of voor tandverzorging. Of je kan voordelig hun uitleendienst gebruiken.

Het is daarom belangrijk om te kijken welke voordelen je belangrijk vindt, zo kan je je aansluiten bij het fonds dat het best bij je past. Heb je bijvoorbeeld een lensimplantatie nodig, dan krijg je bijvoorbeeld bij de Socialistische Mutualiteiten van Brabant of De Voorzorg Antwerpen een tussenkomst van 150 euro per oog, bij andere ziekenfondsen is dat doorgaans maar 100 euro of zelfs niets.

Heb je bijvoorbeeld een tandprothese nodig, dan krijg je bijvoorbeeld bij de Christelijke Mutualiteiten een tegemoetkoming van 60 procent van de kosten voor aankoop en plaatsing (75 procent bij een verhoogde tegemoetkoming), met een maximum van 1.050 euro per twee kalenderjaren. Bij andere ziekenfondsen die hiervoor in een tussenkomst voorzien, is de tegemoetkoming vaak gelimiteerd tot maximaal 25 procent, maar in bepaalde gevallen wel met een hoger maximum per twee kalenderjaren tot 1.200 euro. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds waar men wel rekening moet houden met een persoonlijk aandeel van 200 euro. Sommige geven dan weer helemaal geen tussenkomst, tenzij je er een tandzorgverzekering hebt afgesloten. Lees hier welk ziekenfonds het meeste van je tandarts-en orthodontiekosten terugbetaalt.

Welk ziekenfonds is het goedkoopste?

Zeggen de voordelen je weinig en wil je kiezen voor het goedkoopste fonds, dan ben je het best af met de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkering. Die biedt alleen de wettelijke diensten aan en geen aanvullende. Je hoeft er dan ook geen lidgeld te betalen.

Bij de meer klassieke fondsen zijn de Socialistische Mutualiteiten van Brabant het goedkoopste met een lidgeld van 84 euro per persoon per jaar. De tarieven worden jaarlijks bepaald. Net zoals je kan veranderen van bank, kan je ook van de ene mutualiteit naar de andere overstappen.

Hoe kan je van ziekenfonds veranderen?

Je kan op elk moment beslissen om te switchen. De feitelijke overstap gebeurt in het begin van elk kwartaal: dus op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Tot die dag blijf je verzekerd bij het oude fonds, nadien begin je naadloos bij het nieuwe. Let wel: doe je aanvraag tijdig. Mutualiteiten hebben enkele weken nodig om de overstap in orde te maken. Bent je te laat, dan moet je nog een trimester wachten. Daarnaast moet je minstens een jaar aangesloten zijn bij het ziekenfonds om te kunnen overstappen naar een ander.

