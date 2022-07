“Bij Mercedes-Benz betaal je minder dan 5 keer de winst”: onze geldexpert geeft advies om te beleggen in luxe

“Sommige trends zijn blijvend, en bieden dus solide investe­rings­kan­sen”: zo kun je beleggen in onze liefde voor ons huisdier

Het is een trend die al langer aan de gang is, maar zich nog sterker heeft doorgezet in tijden van lockdowns en corona: de Belgen houden van hun huisdieren en vertroetelen die graag. En dat biedt ook kansen voor beleggers. “Er zijn trends die nog vele jaren zullen aanhouden, ongeacht of de beurs en de economie het goed of minder goed doet, en de zorg voor huisdieren is er daar één van”, zegt onze geldexpert Pascal Paepen. Hij bespreekt de ondernemingen die actief zijn in de sector van huisdieren en legt uit hoe je er als belegger geld aan kunt verdienen.

