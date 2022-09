Bij deze provider krijg je een internetabonnement mét Netflix voor 19 euro per maand

MijntelcoKijk je graag lineaire TV én Netflix? Bij verschillende providers kan je bij je televisieabonnement ook een Netflixabonnement activeren. Is dat goedkoper dan beide diensten apart te betalen? Bij welke provider ben je het beste af? En zijn er nog goedkopere alternatieven? Mijntelco.be zoekt het uit.

Een basic abonnement van Netflix kost 8,99 euro per maand. Zo'n abonnement combineren met een internetabonnement is perfect mogelijk. Vaak is het totaalplaatje dan voordeliger. We zetten hieronder de mogelijkheden bij providers Orange, Proximus en Telenet op een rij. Om de som van het providerabonnement en het streamingabonnement te berekenen, gaan we uit van bundels met internet en tv met decoder.



Orange tv-decoder inclusief Netflix: 41,99 euro per maand

Orange biedt een Love Pack aan met snel internet (downloadsnelheid 150 Mbps) en Orange TV voor 59 euro per maand. Daarbij zijn de 59 euro eenmalige opstartkosten niet gerekend. Neem je er in dezelfde formule GoPlus bij, dan kost het abonnement minder: 33 euro. Met GoPlus kan je onbeperkt sms’en en bellen, en krijg je 11 GB data per maand. Met GoPlus erbij zijn ook de opstartkosten gratis. Dat betekent dat je 26 euro minder abonnement en ook geen 59 euro opstartkosten betaalt. Die formule met bijvoorbeeld Netflix basic (8,99 euro) eraan toegevoegd, kost je dan maandelijks 41,99 euro.

Proximus tv-decoder inclusief Netflix: 58,98 euro per maand

Als we bij Proximus kiezen voor een bundel met internet en tv met decoder, dan stelt de provider ons Flex als goedkoopste oplossing voor. De eerste drie maanden betaal je maandelijks 49,99 euro, daarna elke maand 63,99 euro. Met die formule kan je onbeperkt surfen met een downloadsnelheid van 100 Mbps, beschik je over tv met decoder en krijg je My ePress erbij. My ePress geeft je onbeperkt toegang tot Het Laatste Nieuws Digitaal of Le Soir. Omdat dat aanbod een promotie is, hoef je de 59 euro installatiekosten niet te betalen. Neem je een abonnement op Netflix basic, dan betaal je de eerste maand 58,98 euro.

Telenet tv-decoder inclusief Netflix: 53,99 euro per maand

Bij Telenet is momenteel de bundel Easy Internet met Telenet TV Iconic de goedkoopste formule om internet te combineren met tv met decoder. Het prijskaartje: de eerste drie maanden 45 euro en de volgende maanden 60,85 euro per maand. Het pakket biedt een downloadvolume van 150 GB met een maximale downloadsnelheid van 100 Mbps en digitale tv. Je krijgt Play Sports Open en gedurende 14 dagen ook gratis Streamz. De activatie van 50 euro is gratis in die promotie. Voeg je er een abonnement van Netflix basic aan toe, dan kost je dat de eerste maand 53,99 euro.

Goedkoper alternatief: online streamen

Wens je geen tv met decoder, maar wil je wel films, series of documentaires van de streamingdiensten bekijken, dan is dat ook mogelijk, lees hier hoe je jouw decoder kan vervangen door een app.

Om online te kunnen streamen, is het noodzakelijk dat je over ruim voldoende of onbeperkt surfvolume beschikt en dat je downloadsnelheid voldoende hoog is, zeker als je veel streamt of als verschillende gezinsleden tegelijk elk hun favoriete film of serie streamen.

Orange online streamen inclusief Netflix: 18,99 euro per maand

Love Duo met GO Light van Orange is momenteel de goedkoopste formule om online te streamen. Door een promotieactie betaal je de eerste zes maanden telkens 10 euro abonnementskosten, daarna maandelijks 46 euro. Er zijn geen activatiekosten. Je geniet van onbeperkt internet aan een downloadsnelheid van 100 Mbps. Daarnaast krijg je ook 150 belminuten, onbeperkt sms’en en 2 GB data per simkaart. Met het abonnement van Netflix basic erbij, kost je dat de eerste maand 18,99 euro.

