Bij deze operator heb je onbeperkte mobiele data voor 33,99 euro per maand

MijntelcoData is vandaag de dag hét sleutelwoord voor heel wat telecomgebruikers. Ben jij ook een frequent surfer, kijker en/of luisteraar? Dan wil je natuurlijk zoveel mogelijk data in je telecompakket. ‘Pump up the volume’, lijken de operatoren te denken, zo ook edpnet. Om competitief te blijven, verhogen ze daar kosteloos hun databundels. Soms gaat het zelfs over een verdubbeling van je hoeveelheid data, zo stelde Mijntelco.be vast.

Naar wat aan de basis ligt van ons stijgende dataverbruik, hoeven we niet lang te zoeken. We maken meer en meer gebruik van data via onze smartphones, laptops en smart-tv’s, via allerlei apps, streamingdiensten en games.

YouTube liet ons als eerste kennismaken met online filmpjes. Intussen bepaalt video ook het succes van apps als TikTok, Instagram, Facebook en Twitter. Ook het groepje streamingdiensten voor films en series is de voorbije jaren aanzienlijk uitgebreid. Na Netflix volgden onder meer Streamz, Disney+, Amazon Prime Video en Apple TV. Sportfanaten doden dan weer de tijd door dagelijks af te stemmen op onder meer Play Sports en Eleven Sports Network. Ook gaming is populairder dan ooit. Tenslotte mogen we het streamen van tv-programma’s en muziek niet vergeten.

25% meer mobiel datavolume verbruikt

Volgens het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) klokte het totale mobiele datavolume in België in 2021 af op 579,172 miljard MB, ruim 25 procent meer dan in 2020. Het is nog wachten op de cijfers voor 2022, maar de verwachting is dat het datavolume ook dit jaar weer flink zal zijn toegenomen.

Als er meer vraag is naar data, zijn de operatoren genoodzaakt hun aanbod aan te passen. Dat deed edpnet eerder deze week. Het paste kosteloos zijn mobiele databundels aan. Wie een edpnet Mobile 1 GB heeft, krijgt nu 2 GB. Voor de edpnet Mobile-bundels van 5, 10 en 20 GB is de capaciteit verruimd naar 10, 15 en 30 GB.

Eerder schroefden ook Youfone en Telenet al de datacapaciteit van hun bundels op. Ze voeren die uitbreiding van de datacapaciteit door omdat ze klanten aan boord willen houden. Veel klanten stellen immers vast dat ze meer en meer data verbruiken buiten hun bundel.

Meeste capaciteit

Als gebruiker is het belangrijk op te volgen of je voldoende data in je bundel hebt. Voor wie echt veel data verbruikt en de capaciteit het allerbelangrijkste is, komt volgens de vergelijker van Mijntelco de optie Proximus Mobilus Unlimited Premium als beste uit de bus. Via die optie beschik je over 300 GB data voor maandelijks 33,99 euro (tijdens de eerste zes maanden). Ook Telenet biedt bundels aan waarmee je met één simkaart over 300 GB datavolume beschikt. Zo’n One-bundel kost per maand 59,10 euro (tijdens de eerste drie maanden).

Beste prijs voor 20 GB

Is 20 GB ruim voldoende voor jou en je gezin, dan biedt Youfone momenteel de goedkoopste oplossing. Per maand betaal je dan maandelijks 16,50 euro (tijdens de eerste zes maanden). Bekijk hier de goedkoopste abonnementen voor een gemiddeld dataverbruik.

