Bieden onder 'gesloten omslag' of via openbare verkoop: waar liggen de addertjes onder het gras?

Wat is een verkoop onder gesloten omslag?

Bij een bieding onder gesloten omslag beschikken potentiële kopers over een beperkte termijn om een bod op een pand uit te brengen. De verkoper mag kandidaat-kopers niet tegen elkaar uitspelen door ze op de hoogte te brengen van elkaars bod. De verkoper stelt meestal een minimumprijs in, waarna geïnteresseerden bepalen in welke mate ze die minimumprijs willen overtreffen.

Hoe verloopt een openbare verkoop?

Blind bieden versus transparantie

Bij een openbare verkoop geldt het spel van bieden en opbieden. Dat gebeurt in alle transparantie, aangezien een hoger bod meteen op Biddit verschijnt. Ook de toewijzing van het pand aan een kandidaat-koper gebeurt openbaar. Je kan echter niet achterhalen wie de andere bieders zijn. Bij een verkoop onder gesloten omslag weet je niet hoeveel andere geïnteresseerden bieden. De kans bestaat dus dat je ongewild lager biedt dan een andere kandidaat of net meer betaalt dan nodig was.

Bindend versus niet-bindend

Let wel, voor de koper is een bod wel altijd bindend. Zowel in het geval van een openbare verkoop als een verkoop onder gesloten omslag ben je dus best zeker van jouw financiële mogelijkheden. Een opschortende voorwaarde in je bod zorgt er wel voor dat je de verkoop nog ongedaan kunt maken wanneer de bank geen lening toekent. Je gaat vooraf best in de algemene voorwaarden van de verkoop na of die optie tot de mogelijkheden behoort.