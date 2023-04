Bewust alleenstaande mama Naomi (32) komt rond met 2.200 euro netto per maand: “Pampers koop ik in promo, speelgoed haal ik bij de spelotheek”

Een bore-out dreef Naomi Mardaci ertoe om de sprong te wagen van een job als administratief bediende naar een zelfstandigenbestaan als virtual assistent. De timing maakte het extra uitdagend: “Ik had pas een huis gekocht en ontdekte even later dat ik in verwachting was. Later kreeg ik nog een tweede kindje. Via een Facebookgroep vond ik een donor. Die heb ik niets betaald, want dat is verboden.”