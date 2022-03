Beurzen New York winnen fors na opmerkingen Fed-baas

Powell vertelde leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dat een verhoging van de rente op zijn plaats is, omdat de inflatie is opgelopen en de werkloosheid erg laag is. Hij sprak ook de verwachting uit dat het economisch herstel van de coronacrisis krachtig genoeg is om zo'n stap te kunnen weerstaan. De economische impact van de oorlog in Oekraïne is volgens hem onzeker en Powell beloofde behoedzaam en wendbaar te opereren.