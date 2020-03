Beurzen kelderen door coronacrisis: recordverlies van meer dan 14 procent voor Bel20 ADN TT

12 maart 2020

17u45

Bron: Belga 1 Geld De Bel20 heeft de handel afgesloten met een verlies van 14,21 procent, op 2.701,00 punten, door de ongerustheid over de mogelijke gevolgen van het coronavirus. Het gaat om de slechtste prestatie ooit uit de geschiedenis van de Brusselse sterindex. De Europese Centrale Bank (ECB) had zoals verwacht maatregelen aangekondigd om de gevolgen van de coronapandemie te verzachten, maar d e maatregelen hebben de stemming op de Europese beurzen niet kunnen verzachten, integendeel.

De ECB zal extra geld pompen in de economie, door haar opkoopprogramma van obligaties met 120 miljard euro te verruimen tot het einde van het jaar. Ook zullen banken goedkoper geld kunnen lenen aan kmo’s. De rentes blijven onveranderd.



Op de Brusselse beurs noteerde de sterindex Bel20 rond 14.05 uur al een verlies van meer dan 9 procent, om 14.30 uur ging het verlies dan boven de 10 procent, om even later naar -11 procent te gaan. Uiteindelijk ging de Bel20 meer dan 14 procent in het rood. Alle aandelen kregen klappen, met KBC (-19,14 procent), AB Inbev (-19,37 procent) en Groupe Bruxelles Lambert (-20,05 procent) als absolute uitschieters.

Het grootste dagverlies in de geschiedenis van de Bel20 stond tot vandaag op 7,98 procent. Dit kwam er op 29 september 2008, in volle Fortis-crisis. Afgelopen maandag stond op de tweede plaats: toen verloor de Bel20 7,58 procent in één sessie.

De handel op Wall Street werd al voor de tweede keer deze week automatisch stilgelegd vanwege zeer grote verliezen. De brede S&P 500 opende 7 procent lager.

De handelsdag verliep al dramatisch voordat de ECB de maatregelen bekendmaakte. Beleggers schrokken van het Amerikaanse inreisverbod voor Europeanen en dumpten hun aandelen. Vooral de al zwaar getroffen luchtvaartmaatschappijen kregen harde klappen door het reisverbod.