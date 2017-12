Beurswaakhond waarschuwt voor online aanbiedingen van nepbank SI

12u50

Beurswaakhond FSMA heeft vandaag gewaarschuwd voor de website www.banque-eni.com. Het gaat om een nepbank, die de identiteit heeft aangenomen van de door de Nationale Bank erkende kredietinstelling Banque Eni.

"De website www.banque-eni.com is dus niet de officiële website van de door de NBB erkende kredietinstelling Banque Eni. De FSMA benadrukt dat er geen enkele band bestaat tussen deze beide vennootschappen", luidt het in een persbericht.

De beurswaakhond raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten op de website www.banque-eni.com, en om geld te storten op een rekeningnummer dat via www.banque-eni.com wordt verspreid. Ze wijst er bovendien op dat personen die ingaan op beleggingsvoorstellen van bedrijven die niet over de vereiste vergunning beschikken, het door hen geïnvesteerde bedrag niet kunnen recupereren. In die gevallen is er immers sprake van beleggingsfraude.

www.banque-eni.com maakt gebruik van de volgende contactgegevens:

Adres: Guimardstraat 1A, 1040 Brussel

E-mail: service-client@banqueeni.com