Beurswaakhond waarschuwt voor ondernemingen die tradingsoftware commercialiseren

Dit houdt volgens de FSMA enkele risico’s in. Zo beschikken deze ondernemingen niet over een vergunning om financiële diensten en producten in België aan te bieden. Bovendien gebeurt de commercialisering vaak via een piramidestructuur, waarbij consumenten worden aangespoord om nieuwe leden aan te brengen. Tot slot is de commercialisering van bepaalde financiële instrumenten die via de software toegankelijk zijn (zoals CFD’s, forex- en cryptoderivaten), in België verboden.