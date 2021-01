Beurstaks haalt recordbedrag op

Gratis aandelen kopen en verkopen met nieuwe app BUX: “Hier komen ongelukken van”

12 september Als er nog feestjes zijn in coronatijden, dan wel op de beurzen. De economie ligt op haar gat, maar flink wat aandelenkoersen trekken zich daar geen bal van aan. En dus neemt BUX - een nieuwe beleggingsapp waarmee je gratis aandelen koopt en verkoopt - een flitsende start in ons land. In amper drie weken zijn er al meer dan 10.000 - vooral jonge - Belgen aan het beleggen. Maar gratis naar Wall Street, deugt dat wel?