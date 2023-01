Beursjaar start verrassend winstgevend: is goed begonnen ook half gewonnen? Expert: “Een belegger die hoogtevrees krijgt, kan nu eigenlijk al verkopen”

Het jaar is amper enkele weken oud en de beurzen hebben er nu al een mooi parcours opzitten. Met een winst van 6,3 procent kende de Bel20 sinds de oprichting in 1991 nooit een betere start. Sommige aandelen doen het zelfs nog beter. Kunnen we nu al spreken van een goed beursjaar? Volgens onze geldexpert Pascal Paepen wél. Al zal het beurssentiment van de komende weken volgens hem vooral bepaald worden door àndere cijfers. Hij geeft je tips over wat je als belegger nu concreet moet doen.

Tot dusver dit jaar hadden we amper 12 beursdagen. Het gebeurt niet vaak dat er in zo’n korte periode al een winst van 6,3 procent op het koersbord staat. Dat is een winst van gemiddeld een half procent per dag. De Brusselse beurs presteert heel goed en de Bel20 mag zich dan ook weer ‘sterindex’ noemen.

Al is de winst bij onze buren nog groter. In Amsterdam ging de AEX-index in dezelfde periode 8,27 procent hoger, in Frankfurt stijgt de DAX 8,74 procent en in Parijs is er zelfs een winst van gemiddeld 9,47 procent. Op Wall Street zijn de winsten kleiner. Maar ook daar is de vooruitgang van de Dow Jones (+3,03 procent) en technologiebeurs Nasdaq (+5,98 procent) opmerkelijk.

Quote Als de rente dan niet al te hard meer stijgt, zal de recessie uiteinde­lijk ook niet zo erg worden als gevreesd. Geldexpert Pascal Paepen

Het glas is niet langer halfleeg, wél halfvol

De sterke start op de beurzen heeft heel wat beleggers positief verrast. Er wordt immers gerekend op een recessie en zo’n economische terugval gaat zelden gepaard met een beurs die fors stijgt.

Zijn beleggers dan gek geworden? Neen. Er zijn ook positieve signalen. Zo is de gasprijs de afgelopen weken al fors gezakt. Gezinnen en bedrijven moeten zich dus al minder zorgen maken over een energietekort en een almaar oplopende energiefactuur. De daling van de energieprijzen versterkt ook de daling van de inflatie. Dat is dan op zijn beurt weer een positief signaal voor de centrale banken die niet meer om ter snelst en om ter hardst de rente moeten optrekken. Als de rente dan niet al te hard meer stijgt, zal de recessie uiteindelijk ook niet zo erg worden als gevreesd. Zo wordt een halfleeg glas al snel halfvol en wordt zelfs de pessimistische belegger weer een optimist.

Januari-effect

Een goede start is natuurlijk geen garantie op een mooi beursjaar. In de financiële wereld is men sowieso zuinig op garanties. Maar toch wordt er veel waarde gehecht aan het zogenaamde ‘januari-effect’ op de beurzen. Met het ‘januari effect’ wijzen beleggers op twee beurswijsheden.

De eerste stelt dat januari doorgaans een van de betere beursmaanden van het jaar is. In december worden effectenportefeuilles al eens ‘opgekuist’. In sommige landen gebeurt dat om fiscale redenen: de beursverliezen kunnen dan in mindering worden gebracht van het inkomen, wat leidt tot een lagere belasting. Die cash wordt dan doorgaans in januari alweer aan het werk gezet. Tot dusver lijkt die wijsheid realiteit.

Het tweede luik van het januari-effect is dat de eerste vijf of tien beursdagen van het jaar al eens het sentiment bepalen voor de rest van het jaar. Goed begonnen is in dat geval wel degelijk half gewonnen. Pas in december zullen we weten of die wijsheid ook dit jaar geldt.

Quote Aan dit tempo kan de beurs niet blijven stijgen. Je zou daarom je aandelen kunnen verkopen om de opbrengst vervolgens 11,5 maand op een termijnre­ke­ning te zetten. Geldexpert Pascal Paepen

Nu winstnemen?

Aan dit tempo kan de beurs niet blijven stijgen. Je kan dus bijna met zekerheid stellen dat de rest van het beursjaar minder goed zal zijn dan het begin.

Een belegger die nu al hoogtevrees krijgt, zou dan al kunnen denken aan winstnemen. Zo’n slecht idee is dat niet. Met een winst van zes tot tien procent op de Europese beurzen kan je inderdaad al tevreden zijn en de rest van het jaar aan iedereen zeggen dat je een goed beursjaar had. Verkoop je dus je aandelen om de opbrengst vervolgens 11,5 maand op een termijnrekening te zetten, dan kan het jaar niet meer stuk.

Dat is juist, maar daarom is het nog niet de verstandigste beslissing. Vorig jaar daalde de Bel20 14,1 procent. Met de winst van 6,3 procent heb je je verlies van 2022 dus nog niet goedgemaakt. En in 2021 steeg de Bel20 maar liefst 19 procent. Waarom zou je dan al winst nemen bij 6,3 procent?

Blijven beleggen is doorgaans de beste strategie. In goede en slechte tijden. Wie zijn centen niet nodig heeft, mag dus gerust zijn aandelen in portefeuille houden. De opbrengst op een spaar-of termijnrekening zal de inflatie nog altijd niet kunnen compenseren. En wie verkoopt in de hoop dat hij later weer goedkoper kan instappen heeft ook vaak ongelijk. De markt timen is vaak heel moeilijk.

Wanneer moet je dan wel verkopen? Daarvoor luister je best naar de raad van Jack Bogle. Hij is de legendarische oprichter van fondsenhuis Vanguard, dat - na Blackrock - de grootste vermogensbeheerder ter wereld is. Bogle stelt dat je nooit moet of mag verkopen. ‘Never sell!’ Op termijn blijven de aandelenkoersen van goede bedrijven immers stijgen. Telkens hoog verkopen en weer lager inkopen lijkt veel eenvoudiger dan het is. Het beste is nog met mondjesmaat verkopen wanneer je het geld nodig hebt en blijven beleggen met geld dat je de eerste jaren niet wil uitgeven.

Quote De komende weken zullen de bedrijfsre­sul­ta­ten het beurssenti­ment bepalen. . Zijn die beter dan verwacht? Dan kunnen de aandelen­koer­sen hoger. Vallen die tegen? Dan gaan we snel weer omlaag. Geldexpert Pascal Paepen

Resultatenseizoen

De komende weken zal het sentiment op de beurzen vooral bepaald worden door bedrijfsresultaten. Beursgenoteerde bedrijven publiceren de volgende dagen en weken namelijk hun resultaten van het afgelopen kwartaal en het hele boekjaar. Die zijn heel belangrijk.

Zijn die beter dan verwacht? Dan kunnen de aandelenkoersen nog hoger. Vallen die tegen? Dan gaan we snel weer omlaag. Zo mogelijk nog belangrijker zijn de verwachtingen die bedrijfsleiders hebben voor de komende maanden en heel 2023. Daarover zullen ze vaak communiceren bij de vrijgave van de resultaten. De lagere energieprijzen zouden sowieso een positief effect moeten hebben op het ondernemersvertrouwen. Maar consumenten die spaarzaam blijven, zouden kunnen wegen op de toekomstige bedrijfswinsten. Het kan vriezen, maar het kan ook dooien op de beurs.

Lees ook