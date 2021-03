Beursgoeroe Jeremy Grantham waarschuwt dat “historische zeepbel” binnenkort zal barsten

“Particuliere beleggers hebben een historische zeepbel gecreëerd die waarschijnlijk vóór mei zal barsten.” Dat zegt beleggersgoeroe Jeremy Grantham. Hij is bekend als mede-oprichter van vermogensbeheerder GMO, maar ook omdat hij zowel de dotcombubbel in 2000 als de kredietcrisis in 2008 zag aankomen.

De beursveteraan gaf in de podcast ‘Invest Like the Best’ zijn mening over de huidige capriolen op de aandelenmarkten. Volgens de tachtiger is de huidige zeepbel niet het gevolg van het gedrag van institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, banken en verzekeraars, maar wel van particuliere beleggers.

“Particuliere beleggers zijn absoluut gek op dit moment’, zegt Grantham over het enthousiasme waarmee de kleine belegger in aandelen stapt. “Wanneer krantenkoppen van de financiële pagina’s verhuizen naar de voorpagina, en het avondnieuws inzoomt op gekke toestanden als Gamestop en Tesla, dan raakt de temperatuur verhit. Het doet me denken aan het einde van de jaren 90.”

“Ik maak me zorgen over relatief nieuwe beleggers die zich hierdoor laten meeslepen”, vervolgt Grantham. “Dit soort situaties loopt altijd slecht af en dat zal nu niet anders zijn.”

Gevaarlijk fenomeen

Grantham geeft in het interview felle kritiek op het fenomeen van SPAC’s. Dat zijn beursfondsen die met één enkele reden zijn opgezet: via een beursgang kapitaal ophalen om daarmee een bedrijf over te nemen en zo rendement te maken voor de investeerders. “Het is pure speculatie”, zegt hij. “En er is te weinig regulering voor. Eigenlijk zou de beursautoriteit dit niet mogen toelaten.”

De coronacrisis en het krachtige herstel erna maakt deze bubbel uniek, zegt Grantham, maar we mogen niet vergeten dat die crisis is voorafgegaan door elf jaar economische groei. Ook voor corona waren er volgens hem al tekenen dat de groei aan het sputteren was.

Toch vreest hij dat beleggers die zich laten meeslepen, niet naar zijn advies zullen luisteren. “Wanneer iemand in die fase van opwinding verkeert, is het moeilijk om die te overtuigen met historische verhalen”, zegt hij. “Dat was toen, dit is nu, zeggen ze dan. Ik zal met ze meeleven als de zeepbel uiteen is gespat.”

Bitcoin

Ook de gekte rond bitcoin is volgens Grantham een teken aan de wand. “Ik gaf onlangs in een interview bij Bloomberg mijn ongezouten mening over bitcoin, en dat die is gedragen door geloof. Daarna werd ik bestookt door fanatiekelingen met de ergste verwensingen. Ik werd zelfs beledigd omwille van mijn grote oren. Dat was geleden van toen ik 7 jaar oud was.” Die vijandige houding van sceptici zegt volgens de goeroe veel over het ver gevorderde stadium waarin de bubbel zich bevindt.

“De beurs is een verzameling van irrationele mensen die zichzelf tachtig procent van de tijd gedragen, maar twintig procent van de tijd totaal doorflippen”, aldus nog Grantham.

Lees ook:

Bekijk ook:

Expert over voetbalclubs op de beurs: “Niet zo winstgevend”

Vincent boekte 2.500 euro winst met GameStop-aandelen