Beter bestand tegen prijsstijgingen dan aardgas: is propaangas een voordeligere energiekeuze?

MijnenergieVorig jaar schakelden sommige gezinnen over op propaangas als alternatief voor het toen peperdure aardgas. In oktober was propaan zelfs maar half zo duur als aardgas. Maar hoe oogt het plaatje vandaag, nu de prijzen op de energiemarkten zich - op een lager punt - stabiliseren? Mijnenergie.be maakt de berekening.

Maximumprijs creëert stabiliteit

Propaan is een aardolieproduct en voor die brandstofgroep geldt in België een maximumprijs. Het doel van dat plafond bestaat erin de bevoorrading te waarborgen en de volatiliteit voor de consument te beperken. De propaangasprijs was vorig jaar op die manier beter bestand tegen de prijsstijgingen op de energiemarkten dan de prijs voor aardgas.

Volgens verdeler Primagaz daalden de propaangasprijzen tussen april 2022 en april 2023 met 31,5%, tegenover een daling van 45% voor aardgas. Eind april bedroeg de propaangasprijs 0,708 euro per liter, bij een afname vanaf 2.000 liter. Voor kleinere volumes betaalde je 0,7914 euro per liter.



Hoe aardgas- en propaangasprijs vergelijken?

Het gemiddelde aardgasverbruik van een doorsneegezin voor verwarming, warm water en koken bedraagt 17.000 kWh. Als we dat omzetten naar kubieke meter is dat 1.666 m³. (Ter info: 1 m³ aardgas is gelijk aan 10,2 kWh aardgas).

De calorische waarde of de hoeveelheid warmte vrijkomt bij de verbranding van propaangas is niet gelijk aan die van aardgas. Om propaanverbruik met aardgasverbruik te vergelijken, hanteer je daarom de vermenigvuldigingsfactor 1,34. Dat betekent dat je 2.232,44 liter propaangas nodig hebt om dezelfde warmte te genereren als met 1.666 m³ aardgas.

Vergelijkbare prijzen nu

Tegen de prijs van 0,708 euro per liter betaal je jaarlijks 1.580,57 euro om jouw huis met propaangas te verwarmen. De mediaanprijs voor aardgas via Mijnenergie.be bedraagt in mei 1.557,85 euro. Beide prijzen liggen dus in elkaars buurt. Dat plaatje zag er in de herfst van 2022 - bij een aardgasprijs van meer dan 3.000 euro - helemaal anders uit.



Opgelet voor extra kosten

Propaangas is in tijden van stabiele energieprijzen doorgaans duurder dan aardgas. Wie van aardgas op propaangas overschakelt, is wel beter beschermd tegen hevige prijsstijgingen op de energiemarkten.

Al moet je ook rekening houden met andere kosten, zoals het aanpassen van de instellingen van de cv-ketel, waarvoor je tussen 100 en 200 euro betaalt, alsook het plaatsen (3.000 euro) of huren (100 euro per jaar) van een propaangastank. Bovendien betaal je ook nog voor het afsluiten van de aardgasteller.

Om een propaangastank te plaatsen moet je omwille van veiligheidsoverwegingen uiteraard ook over de nodige ruimte beschikken.



