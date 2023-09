Betalen we ons binnenkort weer blauw aan energie? “Energieleveranciers rekenen op strenge winter”

Merkproduc­ten verdwijnen uit de rekken in supermark­ten, maar niet Nutella. Wat zit daarachter?

We betalen zo’n 10 procent meer in de supermarkt dan een jaar geleden. Dat blijkt uit de HLN Winkelkar. Die vergelijkt nu 31 producten bij zes verschillende supermarkten en toont aan dat de prijs niet in elke winkel even snel stijgt. “Prijsvechters Colruyt en Albert Heijn hebben er een concurrent bijgekregen”, merkt retailexpert Pierre-Alexandre Billiet op. Over welke supermarkt gaat het? En waarom verdwijnen er zoveel merkproducten uit de rekken, maar glipt Nutella steeds door de mazen van het net? Vergelijk in onze winkelkar de prijzen in de grote supermarkten.