Betaalt je ziekenfonds ook je zonnecrème en zonnebril terug?

“Donkere wolken klaren op in de Amerikaan­se economie”: de beurs op Wall Street sluit af met flinke plussen

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met flinke plussen gesloten. Opmerkingen van de Amerikaanse president Joe Biden over een mogelijke afschaffing van de importtarieven op Chinese goederen, die onder Donald Trump werden ingevoerd, zorgden voor optimisme. Met de stap zou Biden de inflatie willen drukken. Verder was cloudbedrijf VMware een sterke stijger door overnamegeruchten. Ook de bankensector op Wall Street zat in de lift.

24 mei