Betaalt het ziekenfonds de kinesist en osteopaat terug? Bij deze mutualiteiten zit je het best

Je kunt kinesitherapie krijgen in de kliniek, in de praktijk van de kinesist of bij je thuis. In al die gevallen kom je in aanmerking voor een gedeeltelijke terugbetaling van de sessies door het ziekenfonds. De voorwaarde is wel dat de behandeling voorgeschreven werd door een arts.

Hoeveel je precies terugbetaald krijgt, hangt af van de plaats waar de behandeling plaatsvindt en van het al dan niet geconventioneerd zijn van de kinesist. Een geconventioneerde kinesist is een zorgverstrekker die zich aan de tarieven houdt die zijn afgesproken tussen zijn beroepsorganisatie en de ziekenfondsen. Is hij of zij niet geconventioneerd, dan mag hij of zij de tarieven zelf bepalen. Het onderscheid is belangrijk. Bij een niet-geconventioneerde kinesist krijg je 25 procent minder terugbetaald door het ziekenfonds, behalve als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming. Een niet-geconventioneerde kinesist mag ook supplementen vragen, die evenmin worden terugbetaald.

Doe je een beroep op een geconventioneerde kinesist in een ziekenhuis of in zijn praktijk, dan betaal je voor de eerste tot en met negende behandeling 26 euro voor een halfuur. Daarvan krijg je 19,75 euro terugbetaald. Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming, dan stijgt dat tot 23,50 euro. Vanaf de tiende sessie bedraagt de kostprijs van de behandeling 22,26 euro, waarvan je 16,01 euro of 19,76 euro terugbetaald krijgt.

Vraag je de geconventioneerde kinesist thuis, dan bedraagt de kostprijs voor de eerste negen behandelingen 27,37 euro, waarvan je 21,12 euro of 24,87 euro bij verhoogde tegemoetkoming terugkrijgt. Voor de volgende behandelingen komt de kostprijs op 23,63 euro, waarvan je 17,38 euro of 21,13 euro terugziet.

Hoeveel verstrekkingen precies worden terugbetaald, verschilt per aandoening. In de meeste gevallen heb je een akkoord van de adviserende arts nodig voor de terugbetalingen. Ze zijn trouwens voor alle ziekenfondsen dezelfde.

Osteopaat

Kinesitherapie wordt het meest toegepast voor mensen die lokale gezondheidsklachten hebben of bij revalidatie. Heb je meer last van je voortbewegingssysteem in zijn geheel, dan komt vaak ook een osteopaat in beeld.

Voor osteopathie bestaat er een ander vergoedingssysteem. Deze vorm van gezondheidszorg is namelijk niet opgenomen in de verplichte wettelijke ziekteverzekering via het Riziv. Daarom betaal je rechtstreeks aan de osteopaat. Diverse ziekenfondsen geven wel een tussenkomst via hun ‘bijkomende verzekering’, die aan het lidgeld is gekoppeld.

Een vergelijking op Spaargids.be leert zo dat de Socialistische Mutualiteit van Brabant 12,50 euro per sessie terugbetaalt. Je hebt er recht op vijf sessies per jaar voor osteopathie, chiropraxie en acupunctuur samen. De osteopaat moet wel zijn opgenomen in de lijst van het Nationaal Intermutualistisch College of lid zijn van de APMNO, de beroepsvereniging voor manuele en osteopathische geneeskunde.

Bij de Bond Moyson Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen en De Voorzorg Antwerpen en Limburg bedraagt de tussenkomst 10 euro per sessie, eveneens met een maximum van vijf sessies per jaar voor osteopathie, chiropraxie en acupunctuur samen.

Bij de Christelijke Mutualiteiten ontvang je eveneens een terugbetaling van 10 euro per sessie, met een maximum van vijf sessies per kalenderjaar voor osteopathie en chiropraxie samen. Ook bij de Neutrale ziekenfondsen geldt dit.

Bij Helan is er een terugbetaling van 10 euro per sessie met een maximum van zes sessies per jaar. Ook bij de Liberale Mutualiteiten is dat het geval.

