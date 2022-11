Betaalpauze woonlening: overlijdt de kredietnemer voor het einde van zijn lening, hoe beïnvloedt dit dan de schuldsaldoverzekering?

Voorwaarden

Het betalingsuitstel van het woonkrediet kan aangevraagd worden door particulieren die aan elk van deze voorwaarden voldoen:

• Het woonkrediet is aangegaan voor hun hoofdverblijfplaats in België. Voor een lening voor een tweede woning is er dus geen uitstel.

• Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is het totaal roerend vermogen van de aanvrager op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank kleiner dan 10.000 euro. Pensioensparen wordt niet meegerekend.

• Er was op 1 maart 2022 geen betalingsachterstand op de woonlening geregistreerd in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren.

• De kredietnemer heeft een afbetalingsplan lopende of aangevraagd bij zijn/haar energieleverancier.