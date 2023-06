Betaald worden om stroom te verbruiken? Vorig jaar was dat 112 uur het geval bij dit type energiecontract

Tony verdiende vroeger tot 3.000 euro netto per maand, maar leeft nu van invalidi­teits­uit­ke­ring: “Het doet pijn als mensen je lui noemen”

Tony Blockx (52) werkte 20 jaar lang in de Antwerpse haven als stouwer. Met een gemiddeld brutoloon van 160 euro per dag een goedbetaalde job. Maar datzelfde werk leverde hem ook flinke gezondheidsproblemen op. Door plotse reuma en artritis kwam hij in de invaliditeit terecht. Een hele aanpassing; zowel op fysiek, mentaal, sociaal én financieel vlak. Tony doet zijn verhaal: “Mijn vriendin moet me vaak geld voorschieten om hoge bedragen te kunnen neerleggen.”