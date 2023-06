Betaalbare huurauto op reis? Op deze bestemmingen betaal je het minst: “Hier kan je de helft uitsparen voor je wagen”

4 op de 10 webwinkels gebruiken 'dark patterns': wat is dat en hoe word je er niet het slachtof­fer van?

Vier op de tien webwinkels gebruiken ‘dark patterns’, manipulatieve trucs om klanten te misleiden. Dat blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie, die een eind wil stellen aan dergelijke praktijken. In afwachting van een strengere regelgeving leggen we je uit hoe webshops je het meest proberen te misleiden, zodat je niet in de valkuilen trapt.