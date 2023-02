Betaal niet langer voor onnodige diensten van je energieleverancier: zoveel bespaar je via een contract met enkel online dienstverlening

Maximaal digitaal

Energieleveranciers focussen almaar sterker op hun online dienstverlening. Ze beschikken over communicatielijnen via een contactformulier, mail, chat en mogelijk ook WhatsApp of Messenger. Langs die weg proberen ze hun druk bevraagde telefonische contactcenters zo veel mogelijk te ontlasten. De facturatie gebeurt eveneens maximaal via mail, om de dure en tijdsintensieve postcorrespondentie in te dijken.



Verschil per energieleverancier

Om de keuze voor een digitale dienstverlening te stimuleren, bieden energieleveranciers vaak goedkopere contracten aan. Dat blijkt uit een analyse bij de vijf leveranciers met het grootste marktaandeel.

Bij Engie betaal je via de contractformule Direct Variabel voor de combinatie van elektriciteit en aardgas 2.919,12 euro. De klantendienst is enkel online bereikbaar en facturatie gebeurt uitsluitend via mail. Met Flow Variabel betaal je 3.105,60 euro. Je doet dan wel een beroep op de telefonische klantendienst en kunt ervoor opteren om facturen via de post te ontvangen. Het verschil op jaarbasis: 186,48 euro.

Luminus biedt met Essential een contractformule aan met volledige online dienstverlening. Aangezien de variabele indexatieparameter verschilt van die van de tariefformules met telefonische klantendienst, valt het exacte voordeel moeilijk te bepalen. Bij de tarieven Comfy, Comfyflex, Comfy+ geniet je een korting van 20 euro wanneer je betaalt via domiciliëring.

Eneco voorziet voor zowel de tarieven Flex als Variabel de mogelijkheid om de communicatiekanalen van jouw voorkeur te kiezen.

TotalEnergies maakt een onderscheid tussen Pixel en Pixel Blue. Pixel staat voor een 100% digitale dienstverlening, terwijl je bij Pixel Blue op telefonisch advies kunt rekenen. Daarnaast geniet je met Pixel Blue van permanente kortingen op het onderhoud van de verwarmingsketel, de installatie van oplaadstations en zonnepanelen. Het jaarlijkse geschatte kostenplaatje bij Pixel bedraagt 2.897,40 euro, tegenover 3.009,24 euro met Pixel Blue. Het verschil op jaarbasis: 111,84 euro.

Mega biedt drie tariefformules. We zoomen in op Online en Cosy. Online richt zich zoals de naam al doet vermoeden op de online klant. Je beheert jouw contract uitsluitend online en ontvangt de factuur driemaandelijks via mail. De combinatie van stroom en aardgas kost je bij een gemiddeld verbruik 2853,32 euro. Opteer je voor Cosy, dan krijg je telefonische ondersteuning en ontvang je jouw maandelijkse facturen via mail of post. Die optie kost je met 3.016,78 euro in totaal wel 163,46 euro meer op jaarbasis.



Conclusie

Wie genoegen neemt met een online dienstverlening en een facturatie via mail, kan tot 186 euro per jaar besparen. Het loont dus om de verschillende contractformules met elkaar te vergelijken en na te gaan waar je zelf het meeste baat bij hebt.

