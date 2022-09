Betaal jij jouw energiefactuur via domiciliëring? Hier let je beter voor op

Met een domiciliëring geef je een leverancier de toestemming om via de bank op een bepaalde datum een door jou verschuldigd bedrag van je bankrekening te halen. Het initiatief voor de betaling ligt dus niet langer bij jou als klant, maar bij de organisatie die geld van je rekening opvraagt. Om een domiciliëring te initiëren vraagt je leverancier je om een mandaat te ondertekenen. Die bekrachtiging kan je ook digitaal uitvoeren. Een domiciliëring leent zich onder meer voor de energierekening, telefoniekosten of verzekeringen. Tip: Vergelijk hier de kosten van de verschillende zichtrekeningen

Wat zijn de voordelen?

Wat is de valkuil?

Bij een manuele betaling voer je het te betalen bedrag zelf in. Je merkt op die manier mogelijk sneller dat de energierekening plots de hoogte in gaat. Bij een domiciliëring blijven dergelijke factuurschommelingen mogelijk onder de radar, waardoor je niet of te laat actie onderneemt. Je kunt voor elke domiciliëring wel een maximumbedrag instellen en op die manier al te hevige schommelingen het hoofd bieden. Een ander gevaar van domiciliëring is dat je betaalt voor producten waar je geen beroep meer op doet.

Kan je een domiciliëring annuleren of terugvorderen?

Wie niet akkoord gaat met een betaling beschikt over acht weken tijd om het bedrag terug te vorderen. Je kunt toekomstige betalingen meteen ook blokkeren. Let wel, de openstaande schuld is daarmee in beide gevallen niet vereffend. Heeft de leverancier je bijvoorbeeld een magazine bezorgd of energie geleverd, dan zal je voor die dienst toch moeten betalen. Je leverancier zal dus toch nog bij je aankloppen voor de inning van je schulden. Om de domiciliëring definitief te annuleren moet je bijgevolg rechtstreeks contact opnemen met je leverancier en samen tot een akkoord komen.