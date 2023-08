Betaal je vandaag meer voor groene stroom? En wat is het verschil met grijze energie?

Wat is groene stroom? En wat niet?

Dat is energie afkomstig van hernieuwbare energiebronnen, zoals zon, wind, waterkracht, biomassa en geothermie. Fossiele brandstoffen als aardolie en steenkool behoren net als kernenergie niet tot die categorie en krijgen de benaming grijze energie.

In 2022 kwam 40,3 procent van de geleverde elektriciteit in Vlaanderen uit hernieuwbare bronnen. Waterkracht (28,7 procent) vertegenwoordigde het grootste volume, gevolgd door windenergie op land (21,1 procent) en windenergie op zee (21,0 procent).



Zelfde energie uit stopcontact

Wanneer je kiest voor groene stroom, heb je geen toegang tot andere of betere elektriciteit dan jouw buur. Je krijgt wel de garantie dat jouw leverancier een hoeveelheid hernieuwbare energie produceert of koopt die overeenkomt met jouw verbruik.

In België kan een leverancier op twee verschillende manieren groene stroom aanbieden: door zelf groene stroom te produceren via onder meer eigen windturbines of biogascentrales, of door certificaten van oorsprong te kopen bij andere producenten in België of Europa.

Groenwassen volgens Greenpeace

Dergelijke certificaten bewijzen dat de aangekochte energie groen is. Dat verklaart meteen ook waarom in Vlaanderen bijvoorbeeld 10,6 procent van de geleverde duurzame energie afkomstig is uit Noorwegen of 10,3 procent uit Frankrijk. Dat jouw energieleverancier groene energie levert, betekent dus niet noodzakelijk dat hij zelf elektriciteit uit hernieuwbare bronnen produceert.

Milieuorganisaties als Greenpeace beschouwen het aankopen van dergelijke certificaten van oorsprong daarom als een vorm van ‘groenwassen’, aangezien de leveranciers mogelijk zelf nog altijd nucleaire of fossiele energie produceren.



Alternatieve duurzaamheidsscores

De duurzaamheidsscores die energievergelijkers als Mijnenergie.be en de v-test hanteren, baseren zich op het aandeel hernieuwbare energie binnen de energiemix van jouw contract. Ze houden dus geen rekening met de herkomst van de stroom.

Greenpeace publiceert wel een alternatieve ranking, waarin het de herkomst meeneemt. Daarnaast beschikt de Vlaamse energieregulator VREG over een herkomstvergelijker, die je leert waar jouw stroom vandaan komt.

Wat met het prijskaartje?

Een analyse van de goedkoopste energiecontracten via Mijnenergie.be leert dat groene stroom niet noodzakelijk duurder hoeft te zijn. Van de top drie met het laagste prijskaartje zijn twee tarieven 100 procent groen. De top tien telt zelfs zeven tarieven met 100 procent groene stroom.



Buitenbeentjes

Naast de klassieke leveranciers vormen de coöperatieve energieleveranciers de buitenbeentjes. Spelers als Cociter, Ecopower, Aspiravi Energy en Wase Wind investeren in hernieuwbare energie voor hun coöperanten. Een andere uitdager, Bolt Energie, koopt zijn energie dan weer rechtstreeks aan bij lokale producenten van hernieuwbare energie.

Hoe groen is jouw energiecontract?

Via de jaarlijkse eindafrekening krijgt elke eindafnemer informatie over de oorsprong van de elektriciteit die zijn leverancier levert: de zogenaamde ‘fuel mix’ of energiemix.

