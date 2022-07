Betaal je op vakantie best met je bank- of kredietkaart? De verkeerde beslissing kan je extra geld kosten

Spaargids.beAls je straks jouw vakantiedagen in het buitenland spendeert, betaal je dan best met je krediet- of bankkaart? Hoe zit het met geld afhalen? En wat als er een andere, lokale munt is? Spaargids.be maakt een overzicht van welke betaalkaarten je best (niet) meeneemt op vakantie.

Er zijn verschillende betaalmogelijkheden in het buitenland. Maar sommige kosten je meer dan andere. Veel hangt af van het land waar je vertoeft. Alles vooraf uitvissen of je bank om raad vragen, is geen overbodige luxe. Belangrijk is alvast te weten of het land van je vakantiebestemming je betaalmiddelen sowieso aanvaardt.

Betalen binnen de eurozone

Je debetkaart is in eigen land je meest vertrouwde betaalmiddel. In het buitenland kan je die kaart ook gebruiken. Betalen met de debetkaart is binnen de eurozone altijd gratis. Ook betalen met een kredietkaart binnen de eurozone is gratis.

Betalen buiten de eurozone

Breng je jouw vakantie door buiten de eurozone, dan kan je bank je debetkaart tijdelijk openstellen. Dat moet je vooraf aanvragen. De bank moet je kaart eerst deblokkeren voor je ze buiten de eurozone kan gebruiken. Bepaalde banken laten je toe om via hun app de kaart zelf open te stellen.

Als je met jouw debetkaart buiten de eurozone betaalt, krijg je kosten aangerekend. Als KBC-klant, bijvoorbeeld, gaat het om 1,09 euro voor 25 euro, 3,51 euro voor 50 euro en 10,29 euro voor 500 euro. Bij de meeste kredietkaarten krijg je geen kosten aangerekend. Buiten de Eurozone betaal je dus best met je kredietkaart.

Ben je van plan om je vakantie in de Verenigde Staten door te brengen, dan neem je best eerst contact op met jouw bank om te checken of je kredietkaart al dan niet moet worden opengesteld. Idem wanneer je op cruise gaat.

Geld afhalen binnen de eurozone

Geld afhalen binnen de eurozone doe je het best met een debetkaart. Meestal is het gratis, maar soms rekent je bank ook kosten aan. Bij BNP Parisbas Fortis, bijvoorbeeld, is het gratis voor wie een Comfort Pack- of Premium Pack-rekening heeft, maar bij een ander pack is het betalend. Je kijkt dit dus best op voorhand na op de tariefkaart van je bank.

Geld afhalen buiten de eurozone

Buiten de eurozone worden vaker kosten aangerekend als je met een debetkaart geld afhaalt. Check dus vooraf, bijvoorbeeld bij je bank, hoe je het voordeligst cash afhaalt: met je debet- of je kredietkaart.

Bij ING, bijvoorbeeld, betaal je voor het afhalen van cash met een debetkaart buiten de eurozone 0,305 procent van het afgehaalde bedrag en 4,24 euro vaste kosten. 100 euro afhalen kost je dan 4,55 euro. Met een kredietkaart van dezelfde bank gaat het om 1 procent van het afgehaalde bedrag en 6 euro vaste kosten. 100 euro afhalen met de kredietkaart kost u dan 7 euro.

Tip: Bekijk hier hoeveel je bank aanrekent wanneer je buiten de eurozone met je VISA-kaart geld afhaalt of met je Mastercard geld afhaalt.

Wisselkoersomzetting

Betaal je met je kaart buiten de eurozone, hou dan zeker rekening met de dynamische wisselkoersomzettingen. Sommige handelaren laten je de keuze om in euro of in de lokale munt te betalen. Vergeet daarbij niet dat handelaars daarvoor een commissie aanrekenen. Meestal is die commissie hoger dan de commissie die je bank aanrekent. Daarom is het beter om altijd in de lokale munt te betalen en zo geen slachtoffer te worden van hoge commissies voor wisselkoersomzetting.

Tip: Is de lokale munt niet de euro, dan kan je bij je bank wat cash geld in die munt bestellen. Bij sommige banken kan dat online. Vreemde munten bestellen, doet je wel het best ruim op voorhand.

Smartphone en contactloos

Betalen met de smartphone is in. Maar denk eraan dat dat niet in elk land zo vlot kan als in België. Met Apple en Google Pay zou mobiel betalen in principe geen probleem mogen vormen.

