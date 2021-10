Betaal je niet te veel voor je internetabonnement? En hoe onbeperkt is 'onbeperkt internet'? Onze techexpert geeft advies

Lalieux legt uit waarom ze met pensioen­plan eerst naar pers stapte: “Ik moest wel, er heerste te veel verwarring”

29 september Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) heeft in de Kamer de aanpak verdedigd om haar pensioenplan uit de doeken te doen in de pers, nog voor dat was doorgesproken binnen de regering. “Dat was meer dan nodig. De vele uitlatingen in de pers zorgden voor verwarring bij de burgers”, klonk het tijdens een actualiteitsdebat.