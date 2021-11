Bestuurder Europese Centrale Bank wil digitale euro als alternatief voor cryptomunten

Booking.com profiteert van versoepe­ling reisbeper­kin­gen

Het moederbedrijf van hotelboekingssite Booking.com, Booking Holdings, heeft in het afgelopen kwartaal flink geprofiteerd van de versoepeling van de reisbeperkingen tegen het coronavirus, met name in Europa. Daardoor boekten veel meer mensen een hotelkamer via de sites van het Amerikaanse bedrijf.

3 november