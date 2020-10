Besparingspotentieel op energiefactuur tot bijna 1.500 euro per gezin

Staking in vier vestigin­gen van Makro

10 oktober Er wordt vandaag gestaakt in vier winkels van Makro. De winkels in het Waalse Alleur en Lodelinsart blijven dicht, in Vlaanderen wordt er gestaakt in de winkels in Deurne en Sint-Pieters-Leeuw. Met de actie protesteren de bonden tegen het feit dat de directie geen "echt" sociaal overleg wil opstarten over de besparingen binnen de groep. De directie is verbaasd over de staking en zet haar plannen door om de winkels concurrentieel te maken.