Besparen op notariskosten en lagere rentevoeten: zo kies je voor jouw renovatie de juiste leningsmogelijkheid

Hildes pensioen halveerde bijna door een erfenis: “De rechter gaf mij gelijk, maar de pensioen­dienst gaat in beroep”

Een alleenstaande gepensioneerde vrouw moet het plots met een pak minder inkomsten zien te rooien. Door een erfenis werd haar Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) herzien. “Maar door schulden zal ik nooit iets van die erfenis krijgen. Er is dus niets veranderd aan mijn financiële situatie.” In haar rechtszaak tegen de Federale Pensioendienst (FPD) kreeg ze onlangs gelijk, maar de FPD tekende beroep aan. “We hebben reeds gelijkaardige rechtszaken gewonnen voor het Hof van Cassatie”, klinkt het er. Maar wat is doorgaans de impact van een erfenis op je pensioenbedrag?